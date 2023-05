Electronic Arts resuelve un viejo error en Los Sims 4 y solo logra enfadar a sus jugadores.

Lo que en principio podría parecer una buena noticia no ha resultado ser tanto. Esto viene a raíz de la información de Electronic Arts que anticipa la solución de un antiguo error de ‘Los Sims 4’ relacionado con el uso de un trípode específico para hacer fotografías a los personajes. Sin embargo, en lugar de complacer a sus jugadores, la decisión ha desencadenado un aluvión de críticas, ya que este “truco” se utiliza como recurso para ganar puntos de experiencia de forma muy sencilla.

El error en cuestión permite que la relación y reputación entre los Sims que participan en la fotografía crezca a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Estas dos métricas suelen aumentar a través de conversaciones, interacciones y demás, por lo que el error permite reducir los tiempos para que los jugadores ganen amistad. Dado que hay informes del problema que se remontan hasta 2019, esto significa que durante mucho tiempo la comunidad de jugadores se ha aprovechado del “bug” y lo ha llegado a concebir como parte integral del videojuego.

La confirmación de la solución se ha colado en el listado de próximas actualizaciones de ‘Los Sims 4’ y esto significa que Electronic Arts está trabajando para eliminarlo pronto. A modo de respuesta, son muchos los jugadores que solicitan a la compañía que reconsidere su decisión. En el subreddit oficial del juego, la corrección del bug fotográfico también ha llamado la atención de los allí concentrados, aunque por razones diferentes. Aquí, muchos de los jugadores aseguran que el desarrollador está centrando sus esfuerzos en áreas equivocadas, en lugar de resolver problemas más serios, como “que los niños puedan perderse por la ciudad cuando regresan de las guarderías y escuelas”.

We've got a new Laundry List 🧺 for this month!



Check out the top reported community concerns we aim to resolve in the next patch 🛠https://t.co/Wu0KVCACrm pic.twitter.com/PoL5DaS0Y8