Ventajas y desventajas de SkyShowtime tras un mes de uso

El pasado 28 de febrero, en plena polémica por la cancelación de las cuentas compartidas de Netflix, SkyShowtime desembarcó en España y otros 7 países europeos. La plataforma de streaming lanzada por Comcast y Paramount Global el año pasado se estrenó con una agresiva política de precios que la convierte en la más económica entre la oferta disponible. Lo mismo se puede decir considerando su tarifa estándar de 5,99 euros al mes que arrancará el próximo día 29, una vez finalice la promoción inicial con un descuento del 50% para siempre.

Transcurrido más de un mes desde su lanzamiento, ¿merece la pena SkyShowtime? Para valorar un servicio de streaming hay que centrarse fundamentalmente en dos aspectos, el técnico y el mucho más subjetivo catálogo de la plataforma. Comenzaremos por el primero.

SkyShowtime, una app correcta con algunas limitaciones y una pega realmente engorrosa

Dejemos claro desde el principio que SkyShowtime no tiene la mejor aplicación ni ofrece el streaming con mejores características técnicas. No da resolución 4K, ni HDR ni Dolby Vision en cuanto a la imagen ni Dolby Atmos o Dolby Digital en el sonido. ¿Es grave? Para quien vea sus películas y series favoritas en una TV moderna que haga uso de esas tecnologías, puede. Pero para quien lo haga desde pantallas más reducidas como las de un móvil, Tablet o portátil, probablemente no.

Interfaz web de SkyShowtime. Alfredo Biurrun.

Su resolución es de solo 1080p, pero dispone de una buena tasa de bits en torno a los 10Mb/s que asegura, dentro de esa resolución, una buena calidad de imagen. Por otro lado, los altavoces de este tipo de equipos portátiles tampoco ofrecen una experiencia auditiva donde vaya a suponer una gran diferencia el sonido estéreo frente a los formatos Dolby Atmos o Dolby Digital. La plataforma emplea el códec de vídeo H.264 que ha sido un estándar de la industria durante muchos años pero que ahora se ve superado por el H.265 que ofrece mejor calidad e imagen con menor tasa de bits, lo que supone un mejor aprovechamiento del ancho de banda.

Si habláramos de una tarifa como las de Disney+ o HBO Max o Netflix, estas carencias serían más flagrantes pero por 2,99 euros al mes, 5,99 cuando finalice la promoción, y teniendo en cuanta que la mayoría de los usuarios no son tiquismiquis con estos temas y que el catálogo 4K de otras plataformas sigue siendo reducido, son limitaciones bastante comprensibles, a menos que esperes recibir lo mismo cuando pagas 3 que cuando pagas 10 o 18 al mes. Peor calidad tenía la app de HBO antes de convertirse en HBOMax y no le fue mal.

El único problema que tiene la aplicación y que resulta verdaderamente engorroso es que no hay manera de desactivar la reproducción automática, lo que quiere decir que una vez arranques algo en Showtime, la app no parará de reproducir contenido hasta que lo detengas o se le acabe la batería al dispositivo. Si eres de los que se queda dormido en la cama viendo una serie, prepárate a que SkyShowtime siga funcionando cuando abras el ojo a la mañana siguiente. Peor aún, la reproducción no se detendrá cuando termina la película o el último episodio de la última temporada de una serie, sino que enganchará con otra serie o película a su libre elección. Es de esperar que no tarden demasiado en añadir esta característica, pero mientras tanto, la única forma de evitarlo es descargar lo que quieras ver y después poner el móvil en modo avión.

Halo Paramount

SkyShowtime está disponible tanto para Android como para iOS, Windows vía web y Smart TV con la única limitación notable de FireStick TV, dispositivo en el que requiere su instalación desde un APK o archivo de instalación descargado en el dispositivo, pero no lo encontrarás en su tienda de aplicaciones.

La presentación de contenidos es la estándar en este tipo de aplicaciones y permite la reproducción simultánea en tres dispositivos, no hay impedimentos para compartir cuentas entre usuarios y las descargas son ilimitadas. ¿Hay margen de mejora? Sin duda, pero cubre todo lo básico y lo cierto es que ninguna otra oferta le supera en calidad precio.

El catálogo de SkyShowtime

Este aspecto es mucho más subjetivo y depende en gran medida de los gustos de cada usuario, pero digamos que SkyShowtime dispone de una variada e interesante oferta de contenidos si no estás buscando la última sensación de moda.

La plataforma cuenta en su catálogo con producciones de compañías como Universal, Paramount Pictures, Paramount+, Dreamworks, Sky, Nickelodeon, Showtime y Peacock, lo que da para bastante juego.

Yellowstone La Razón La Razón

A pesar de tener nombres tan históricos en la historia del cine, no esperes encontrar un amplio catálogo de la edad de oro de Hollywood, aunque si puede considerarse clásico desde el punto de vista de los usuarios más jóvenes. La mayoría de las películas y series son producciones de los años 80 en adelante y aquí sí despunta frente a otras plataformas ofreciendo interesantes colecciones que recopilan sagas tan exitosas como Misión Imposible, Fast & the Furious, Indiana Jones, El Padrino, Parque Jurásico, Jason Bourne, Regreso al futuro, La Purga, la filmografía de Steven Spielberg y muchas otras. Seguramente ya las visto en alguna ocasión, pero aquí las tienes reunidas y son una apuesta segura.

En televisión, puedes recuperar shows como The Office, Ley y Orden, Dexter, Californication, Parks and Recreation, entre muchas otras. SkyShowtime no es la mejor plataforma para estar a la última, pero su amplio catálogo con grandes series y películas, principalmente de los últimos 40 años, lo convierten es un excelente complemento a una suscripción a Netflix, Disney+ o HBOMax.

Los exclusivos

En cuanto a novedades exclusivas, hay varias propuestas televisivas interesantes aunque ninguna de ellas haya tenido aún tiempo de ganarse una amplia base de seguidores en España. La solvente adaptación de Halo sorprenderá agradablemente a los seguidores del videojuego. El universo western Yellowstone, que ha dado lugar a otras dos series derivadas, es un fenómeno en Estados Unidos y cuenta con estrellas clásicas de Hollywood como Kevin Costner en la serie madre y Harrison Ford en uno de sus spin-offs, 1923. Si eres fan de Star Trek, SkyShowtime es tu sitio dado que cuenta no solo con todas las películas sino, en exclusiva, con la última serie televisiva de la franquicia, Star Trek Strange New Worlds. También puedes encontrar en la serie Tulsa King lo mejor que se le ha visto a Sylvester Stallone en bastantes años, en Rabbit Hole un thriller conspiranoico protagonizado por un recuperado Kiefer Sutherland y en Mayor of Kinstown a Jeremy Renner en un excelente drama muy alejado e sus trabajos para Marvel. Y también producciones nacionales como Los Enviados y la serie biográfica de Miguel Bosé, entre otras.

La serie 'Bosé' es galardonada en los prestigiosos New York Festivals TV & Film Awards SkyShowtime

¿Merece la pena? Por este precio, sin duda

No se puede valorar SkyShowtime sin tener en cuenta su reducido precio. Si costara 9, 10 u 11 euros al mes y a menos que se tenga un especial interés en un catálogo sólido pero en su gran mayoría perteneciente a décadas pasadas, otras opciones son mejores, tanto desde el punto de vista técnico como atendiendo a los contenidos. Ahora, si estás ya un poco aburrido de no saber que ver en Netflix o HBOMax, por 2,99 y también 5,99 euros, SkyShowtime es un gran complemento y merece desde luego echarle un vistazo. Ten en cuenta que la oferta para suscribirse con un descuento del 50% finaliza el próximo día 28 y que está disponible a través de su web, pero no de la app.