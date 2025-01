Susana García: «Debemos perder el miedo a la IA y utilizar sus herramientas»

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse y avanza a un ritmo tan vertiginoso que muchos sienten que están inmersos en una película de ciencia ficción. Para ellos, Susana García, una profesional curtida en el sector, ha escrito «IA desde cero. Inteligencia Artificial explicada de forma fácil», un manual que acerca este complejo mundo de una manera accesible y sencilla.

¿Por qué este manual?

Llevo más de un año formándome en IA y soy consciente del cambio tan grande que va a ocurrir en nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de las personas no comprenden aún ni lo que es la inteligencia artificial ni las dimensiones de esta transformación. Es necesario entender lo que es la IA para así poder aprovechar todas sus ventajas y minimizar los riesgos.

Aunque existen bastantes libros, tutoriales y cursos para aprender a utilizar ChatGPT, parece que las bases, los conceptos clave que ayudan a comprender de qué va todo esto, solo se explicaban de manera muy técnica que no estaba al alcance de todo el mundo. Pensé que podría ser capaz de quitar esa capa de complejidad a conceptos que son mucho más fáciles de lo que parece, y traducirlos a un lenguaje más amable y fácil para que cualquier persona los pudiera entender.

¿Qué espera de este libro?

La idea es que cualquier persona, sin tener conocimientos previos, pueda entender los conceptos más básicos y comprender qué es y cómo funciona la IA. El libro intenta ayudar a despejar dudas y a entender lo que es cada cosa para, después, poder formar su propia opinión, participar en conversaciones o debates, decidir qué herramientas son más útiles y estar preparados para el cambio que tenemos por delante.

¿Cuál ha sido su principal reto?

Eliminar la idea de que IA es un «remedio mágico» capaz de solucionar todos tus problemas e intentar que los lectores conozcan sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Este libro no te promete hacerte millonario en dos días, ni que la IA trabajará por ti mientras tú ves tu serie favorita, pero sí te dará una visión global y te descubrirá muchos secretos, herramientas y hojas de ruta, que algún día te permitirán empezar a adentrarte en un mundo en el que todos, sin excepción, tendremos que entrar.

¿De verdad puede mejorar nuestra vida diaria?

Suelo decir que la IA es como esa pasarela automática que existe en los aeropuertos, que te permite avanzar más rápido. Puedes quedarte quieto y dejar que te lleve, puedes optar por caminar fuera de ella, pero la verdadera ventaja (ahorro de tiempo en este caso) será caminar sobre la pasarela y avanzar mucho más rápido. Así es la IA: un asistente que puede ayudarte, facilitar, optimizar, ahorrar tiempo… pero para ello hay que saber pedirle las cosas o tener claro lo que queremos que haga.

¿Hay algún mito que le gustaría desmentir?

El principal error es pensar que hay que elegir entre hacer las cosas «con IA» o «sin IA», o que tenemos que estar a favor o en contra. ¿Es mejor el cálculo mental o la calculadora? Debemos saber calcular, utilizar la lógica y plantear los problemas a solucionar, pero también saber dónde encontrar la información o la ayuda en cada momento para optimizar el resultado. Si tienes una herramienta que te ahorra tiempo o esfuerzo, minimiza los errores o mejora la eficiencia, puede que no utilizarla suponga una mala elección. En el libro, además, explico conceptos que suele confundirse con la IA: Internet de las cosas, robótica, Big Data, automatizaciones, chatbot… son términos que pueden estar o no relacionados y que muchas veces se confunden. Este capítulo ayuda a solucionar muchos malentendidos.

¿Cómo ve el futuro de la IA en los próximos años?

Yo creo que es totalmente imposible saber cuál será el estado de la IA en tan siquiera dos años. Mi opinión es que está a punto de terminar esta fase inicial en la que es optativo formarte o empezar a conocer la IA. En los próximos meses, habrá una gran diferencia entre quienes sepan de qué va esto y quienes aún se resistan. Todos, en algún momento, tendremos que ponernos con ello.

Mucha gente teme que la IA pueda arrebatarle su trabajo…

Escuché en un podcast algo que me hizo reír: en realidad no tenemos miedo a que la IA nos quite el trabajo, sino a que nos quiten el sueldo. Bromas aparte, creo que el debate no debería ser si vas a ser reemplazado por la IA o no. En el libro pongo muchos ejemplos y los equiparo a lo que supuso la llegada de Internet, que impactó, por ejemplo, de forma distinta a los diseñadores. Unos las utilizaron como aliadas y supieron aprovechar «la ola»; otros se quedaron paralizados y perdieron su trabajo o redujeron sus ingresos; y otros, con menos experiencia, entraron en el sector de una forma más fácil y pudieron competir con los que llevaban muchos más años. La idea es que el lector sepa interpretar cómo puede afectar la incorporación de la IA en cada caso.

¿Qué consejos le daría a alguien que está empezando a utilizar la IA y se siente abrumado?

Recomiendo perderle el miedo cuanto antes y utilizar las herramientas conocidas como ChatGPT, DALL-E, o cualquiera que crean que les puede servir en su vida diaria. Lo ideal es empezar por las gratuitas y, después, ver si merece la pena pagar por alguna algo más compleja. Se aprende muchísimo a base de probar, trastear, equivocarse y hacer las cosas por uno mismo.