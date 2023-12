La tecnología detrás de las zapatillas que batieron el récord de España de maratón

Hoy por la mañana se ha celebrado la maratón de Valencia y el atleta español Tariku Novales ha pulverizado el récord de España en los 42.195 metros con un registro de 2:05:48, unos 37 segundos más rápido que el tiempo anterior. El vencedor de la prueba ha sido el etíope Sisay Lemma, quien ha bajado el récord de la carrera por cinco segundos. Y lo que ambos compartían era el calzado: las Adizero Adios Pro Evo 1, de Adidas. Las mismas que llevaba Tigist Assefa cuando batió el récord femenino de la distancia. ¿Qué tienen de especial estas zapatillas?

Llevamos unos meses bastante intensos en lo que respecta a calzado deportivo. La primera noticia fue el récord mundial de Kelvin Kiptum, quien completó el maratón de Chicago en dos horas y 35 segundos, tentadoramente cerca del umbral de las dos horas. En aquella oportunidad Kiptum llevaba las Nike Dev 163, una versión prototipo de las Nike Alphafly 3. Al igual que la vencedora en la categoría femenina, Sifan Hasan. Y ahora Adidas le responde a Nike con las Adizero Adios Pro Evo 1.

Lo primero que llama la atención en las zapatillas de Adidas es su peso: apenas 138 gramos, casi la mitad que las Alphafly (220 gramos). Y esto no es un detalle menor. De acuerdo con un estudio científico, en carreras de 10 km, sumar 100 gramos al calzado reduce el rendimiento cerca de un 10%. Obviamente, la proporción no se multiplica por 4 en la maratón, pero sirve para darnos una idea. Si a eso le sumamos que los corredores de maratón pueden perder hasta un 8% de su peso corporal solo en líquido, la necesidad de limitar la indumentaria al mínimo resulta fundamental si queremos bajar de las dos horas.

Pero el peso no es lo único. A eso hay que sumarle los Energyrods y la tecnología Lightstrike. El perfil de este modelo es muy agresivo y de ahí su precio (y su destino: la alta competición): cuestan unos 500 euros. No están preparadas para caminar, sino para correr gracias a su inclinación que impulsa naturalmente el pie hacia adelante, mejorando la velocidad y al mismo tiempo la economía. En pocas palabras: el diseño de la zapatilla colabora con el movimiento natural del pie al correr.

Componenetes de las Adizero Adios Pro Evo 1 Adidas Adidas

Los Energyrods (básicamente Barras de energía) son la respuesta del fabricante alemán a las varillas de carbono que usan la mayoría de las marcas y actúan como muelles. Solo que en este caso han sido diseñados como espejos de los huesos metatarsianos del pie de un atleta. Son cinco varillas con carbono que persiguen crear una transición más anatómica aún a la del perfil del calzado. Y también aportan la estabilidad necesaria para el aterrizaje,

"Tienen un grosor de 5 a 6 mm y cubren la superficie desde el dedo hasta la parte media del pie – explica Nicholas Roché, uno de los responsables de desarrollo de estas zapatillas -. Cada varilla tiene como objetivo adaptarse al pie cuando golpea el suelo. El propósito es ofrecer flexibilidad dinámica y mayor rigidez en la puntera para una sensación de capacidad de respuesta. En última instancia, esto activa los músculos más grandes (el gastrocnemio y el glúteo mayor), con el objetivo de permitir a los corredores gastar menos energía con mejores resultados”. No es que corrija la forma de correr, lo que hace es estimular el uso de los grupos musculares de mayor tamaño para reducir el cansancio.

Por su parte, la entresuela Lightstrike Pro ha sido desarrollada para que no importe exactamente qué parte del pie se apoya primero: el retorno de energía en el despegue es el mismo. La espuma de la que está compuesta también permitiría una recuperación más rápida tras el esfuerzo… Si es que las usamos otra vez. Uno de los titulares que ha acompañado a este calzado es que solo sirven para una competición, que no resisten más de 50 km, mientras que la competencia (las mencionadas Alphafly 3) habrían sido probadas para rendir al menos 300 kilómetros. ¿Compensa comprarlas? A menos que seamos atletas de élite o no tengamos problemas de dinero y corramos por debajo de las 2:30 la maratón, no. Pero… si tenemos en cuenta que un neumático de F1 cuesta unos 700 euros y tiene menos vida útil que una carrera de 40 km, la respuesta es obvia: ambos están destinados a la alta competencia. Lo bueno es que, al igual que ocurre en la F1, las innovaciones en tecnología de calzado, primero llegan a quienes baten los récords y luego al público en general.