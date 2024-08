The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: Descubre sus mecánicas y los paisajes de Hyrule

Nintendo ha distribuido nuevos materiales de ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, que nos llevan de viaje por los paisajes de Hyrule, sus gentes y nos permite echar un vistazo a nuevas imágenes del juego en acción. Así que prepárate para una aventura que te llevará a explorar los diferentes paisajes del reino, desde la meseta central hasta los parajes más remotos y desde el árido desierto de Gerudo hasta la cima del volcán Eldin.

Salvar el reino

Los habitantes de Hyrule se están desvaneciendo poco a poco a causa de extrañas brechas que han surgido de repente y la princesa Zelda tiene la misión de salvar el reino. Pero Zelda no está sola. Con la ayuda de Tri, su compañera, puede usar el cetro para crear "réplicas", es decir, duplicados de objetos que va encontrando en el entorno. Zelda podrá recrear esas réplicas cuando lo necesite, para resolver acertijos y derrotar enemigos, o combinarlas para resolver situaciones complicadas de forma creativa. Hasta puede hacer réplicas de monstruos para que le echen una mano en los combates. Mientras llevas a cabo la misión de salvar el reino, te toparás con diferentes habitantes de Hyrule inmersos en sus propias dificultades. Ayudarles a resolverlas es parte de la aventura y, gracias al Diario de Viaje, podrás llevar la cuenta de todas las misiones que tengas en marcha.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Nintendo

De un sitio a otro

Para trasladarte con más rapidez de una zona a otra, busca los pilares de teletransporte, diseminados por todo el territorio. Cuando descubras uno de ellos, te bastará con seleccionarlo en el mapa para regresar rápidamente a ese punto. Zelda cuenta también con su leal corcel, que la ayudará a viajar velozmente por el territorio de Hyrule, saltando limpiamente sobre pequeños obstáculos e incluso arrollando a los enemigos más débiles.

A lo largo y ancho de Hyrule, te encontrarás con tiendas de zumos regentadas por mercaderes Deku, donde podrás mezclar los ingredientes que hayas recogido en forma de deliciosas bebidas. Estos zumos tendrán diferentes efectos -por ejemplo, restaurar tu salud-, según los ingredientes que hayas utilizado. Zelda también puede ataviarse con diferentes vestimentas y accesorios para mejorar habilidades específicas o, simplemente, para modificar su apariencia.

Allá donde crear réplicas no sea suficiente, Tri ayudará a la princesa con una habilidad llamada vínculo, que hace que los objetos sigan los movimientos de Zelda. Así podrás, por ejemplo, sacar a la superficie un tesoro enterrado, o recolocar enemigos problemáticos (puedes usarlo también con las réplicas que hayas creado). Además, puedes poner en práctica el vínculo invertido, que permitirá a su vez a Zelda seguir los movimientos de una criatura o un objeto. Con estas dos habilidades, podrás descubrir caminos ocultos, o encontrar diferentes formas de superar un obstáculo o resolver un puzle; por ejemplo, haciendo que una roca “siga” a Zelda para que abra un área oculta, o vinculando a la princesa a una criatura voladora para que pueda surcar temporalmente los cielos.

Nintendo Switch Lite (Edición Hyrule)

El 26 de septiembre, además, se pondrá a la venta una Nintendo Switch Lite (Edición Hyrule), inspirada en la saga ‘The Legend of Zelda’. De color dorado y con detalles como el escudo hyliano en la parte trasera, y el símbolo de la Trifuerza bajo el joystick derecho, la compra de la consola incluye una suscripción individual de 12 meses + paquete de expansión a Nintendo Switch Online, lo que te permitirá disfrutar de títulos clásicos de la serie Zelda, lanzados originalmente para NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 y Game Boy Advance.