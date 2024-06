Así son los recién anunciados Zelda: Echoes of Wisdom y Metroid Prime 4: Beyond para Switch

La última presentación del formato Nintendo Direct que la compañía juguetera utiliza para poner al público al día de sus novedades y anticipar parte de su futuro más inmediato, ha servido de escenario para multitud de propuestas de juego que llegarán a Nintendo Switch en 2024 y más adelante. Entre otros aspectos destacados, se han mostrado las primeras imágenes de ‘Metroid Prime 4: Beyond’ y se ha anunciado ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’.

Metroid Prime 4: Beyond

La casa de Mario -y de la cazarrecompensas Samus Aran-, ha actualizado la información sobre el título a través de un anticipo que ha mostrado el juego en acción y ofrecido un pequeño adelanto de la nueva misión de Samus Aran, que llegará a Nintendo Switch en 2025. “Metroid Prime 4: Beyond: Samus Aran, la mejor cazarrecompensas de toda la galaxia, emprenderá una nueva misión. Llegará a Nintendo Switch en 2025”, confirman desde Nintendo.

Echoes of Wisdom

Por otro lado, el recientemente anunciado ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, en el que los jugadores encarnan a Zelda, la noble princesa de Hyrule, desembarcará en Nintendo Switch el 26 de septiembre de 2024. En esta entrega, la princesa deberá recurrir a su sabiduría para salvar el reino de Hyrule en una historia inédita en la saga. Los habitantes de Hyrule se están desvaneciendo poco a poco a causa de extrañas brechas que han surgido de repente y, entre los desaparecidos, se encuentra cierto conocido espadachín. Con estos antecedentes, los jugadores formarán equipo con la misteriosa hada Tri y usarán el poder del cetro de Tri para crear “réplicas”, es decir, duplicados de las cosas que encuentren por el entorno. Luego, podrán recrear dichas réplicas para resolver acertijos y derrotar enemigos.

Se podrán usar réplicas de bloques acuosos para alcanzar lugares altos, construir puentes con camas viejas, arrojar piedras a los enemigos e incluso combinar las réplicas para dar con soluciones ingeniosas. Y ahí no queda la cosa: hasta es posible crear réplicas de los monstruos para que echen una mano en los combates. Por otro lado, una consola Nintendo Switch Lite (edición Hyrule) de color dorado, decorada con el emblema hyliano e inspirada en la serie, se pondrá también a la venta el 26 de septiembre.

Otros anuncios importantes

Nintendo también ha mostrado en la presentación títulos como ‘Mario & Luigi: Conexión fraternal’, una nueva y marítima entrega de la serie de juegos de rol protagonizada por Mario y su hermano, que estará disponible a partir del 7 de noviembre; y ‘Super Mario Party Jamboree’, en el que serás invitado a unirte a Mario en el mayor ‘Mario Party’ hasta la fecha en unas enormes instalaciones insulares, disponible el 17 de octubre de 2024. Además, se ha anunciado el regreso de Donkey Kong con ‘Donkey Kong Country Returns HD’, que promete gráficos en alta definición y los niveles adicionales de la versión de Nintendo 3DS. Estará disponible a partir del 16 de enero de 2025.

Asimismo, se ha puesto el foco sobre juegos de terceros desarrolladores y distribuidores, entre ellos, ‘Dragon Quest III HD-2D Remake’, una aventura que amplía y mejora el clásico juego de rol original, que estará disponible el 14 de noviembre de 2024; y ‘Lego Horizon Adventures’, una aventura de acción protagonizada por la cazadora de máquinas Aloy y sus amigos, que se desarrolla en el mundo de ‘Horizon’, recreado con bloques de LEGO, que estará disponible en invierno de 2024.