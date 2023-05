TikTok ingresa al mundo editorial

El mundo editorial está convulsionado: la falta de papel, el alza de precios, la dependencia de nombres conocidos y también la falta de buenos títulos, tiene al sector de la literatura mirando hacia todos lados. Y a eso habría que sumarle ahora un nuevo competidor. Después de promocionar su nueva plataforma de medios sociales Lemon8, ByteDance la propietaria de TikTok parece estar elaborando otra aplicación de contenido para su mayor mercado en el extranjero, Estados Unidos. Y tendría que ver con libros.

Lemon Inc., una subsidiaria de ByteDance, presentó una solicitud de marca registrada para una gama de productos y servicios de publicación de libros, según un documento publicado en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO). La marca registrada, que se llama "8TH NOTE PRESS", ofrece una visión interesante de las ambiciones de ByteDance.

La lista de productos y servicios registrados en el documento incluyen una aplicación para leer, descargar libros electrónicos de ficción en una comunidad en línea; servicios de venta minorista de libros; pedidos de libros en formatos de audio, impresos y digitales; la publicación de libros electrónicos, audiolibros y libros físicos, así como el suministro de libros de ficción y no ficción no descargables en línea.

Si bien es cierto que las empresas registran marcas comerciales todo el tiempo en previsión de la expansión a nuevas opciones de futuro pero no especifican plazos, el cambio no significa necesariamente que ByteDance haya tomado la decisión de pasarse al mundo editorial todavía. Pero la publicación y distribución de libros suenan como los próximos pasos lógicos para ByteDance dado el éxito de TikTok en atraer a los amantes de los libros. Aunque ByteDance registró una ganancia récord el año pasado en su conjunto, TikTok sufrió pérdidas cada vez mayores, informó el Financial Times. Por lo tanto es lógico que ByteDance busque ganar dinero aprovechando sus millones de usuarios.

Por lo tanto no sería sorprendente ver a ByteDance lanzar una aplicación de libros independiente donde los usuarios pueden, como sugiere el registro de la marca registrada, leer, descargar, comprar y hablar sobre libros. Pero no solo es el mercado, también es la información que tiene TikTok sobre sus usuarios lo que le serviría para saber qué tipo de lectura es más adecuada y hasta sugerirla, basándose en sus algoritmos.

Si ByteDance se lanza a la publicación electrónica, la pregunta es cómo planea competir con el gigante de la industria, Amazon, en la publicación y distribución de libros. Puede resultar sorprendente pero ByteDance ya tiene experiencia con libros electrónicos. En 2020 compró aproximadamente el 11% del lector de libros electrónicos chino Yuewen. También tiene una de las aplicaciones de novelas web más populares de China, Tomato Novel, que permite a los lectores leer de forma gratuita pero con anuncios o hacer que paguen una tarifa de suscripción mensual para una experiencia sin anuncios. Más cerca en el tiempo, en 2021 incursionó en la ejecución de una aplicación de ficción llamada Mytopia que abarcaba los géneros de romance, terror y fantasía y repartió recompensas para atraer a escritores noveles, de manera similar a los incentivos en efectivo que otorga a los creadores de TikTok.

De este modo, la red social tiene el conocimiento y la audiencia, habrá que ver si tiene el talento.