El uso abusivo del teléfono móvil causa dolor en el pulgar. Y no solo eso. Ha provocado un un cambio generacional en la utilización de este dedo debido a la influencia de las nuevas tecnologías.

Así lo ha puesto de manifiesto un estudio desarrollado en la Universidad de Málaga, en colaboración con un grupo de investigadores italianos (Fondazione Don Carlo Gnocchi) y de Estados Unidos (Gannon University), que ha detectado “una relación directa entre la ocupación de la persona y el origen del dolor en el pulgar”, explica la profesora del Departamento de Fisioterapia de la UMA Raquel Cantero.

Según esta investigadora, las actividades que cada uno realiza de forma diaria están generando cambios en la posición física de este dedo, que podrían influir en su propia evolución futura, una huella que aún es pronto para calibrar en toda su extensión.

“Las enfermedades están cambiando. En las consultas cada vez más nos encontramos con pulgares atrofiados, incluso ya se habla de la tendinitis del i-Phone”, asegura la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA en un comunicado de esta universidad.

La modificación más evidente es que, ya desde pequeños, los usuarios ya no usan tanto la pinza de la mano, al igual que, en los propios colegios, con las pantallas táctiles, se escribe menos y, por tanto, se usa también en menor medida el pulgar.

Cambios en la evolución de la mano

Estos cambios en el uso del pulgar permiten augurar, según los autores, alteraciones en la propia evolución de la mano, como lo constata también una nueva línea de investigación, cuyas primeras hipótesis han sido plasmadas en el artículo ‘The hominid thumb and its influence on the employment during evolution’ -El pulgar homínido y su influencia en la actividad durante la evolución-, publicado en la revista científica ‘Reumatismo’.

“Al igual que ocurrió en el cerebro del primate cuando al bajar de los árboles su estructura cerebral fue cambiando conforme la mano empezaba a utilizarse para realizar otras funciones diferentes, nos preguntamos si el paso del tiempo no dejará esa huella en la actualidad con el cambio de uso del pulgar, el dedo clave en la presión y funcionalidad de la mano en los seres humanos”, explica Cantero.

Raquel Cantero es una de las creadoras de la ‘ferula de la ballena’, que mejora el dolor en el pulgar, facilitando su movimiento con una carga adecuada. Orientada para corregir la artrosis en este dedo, el diseño fue publicado en la revista científica ‘Journal of Hand Theraphy‘, en enero de 2017.