Usan IA para convertir chats privados en canciones: este es el divertido (y pegadizo) resultado.

La IA generativa está cambiando la forma de expresarnos y comunicarnos en el ámbito digital a través de todo tipo de contenidos y de forma cada vez más indistinguible del trabajo generado por humanos. El último y sorprendente ejemplo se está viendo en una serie de vídeos virales que hacen un planteamiento realmente original: transformar conversaciones escritas en apps de mensajería en canciones pegadizas y muy convincentes.

Se trata de vídeos cortos, en torno al minuto o minuto y medio, que usan una amplia variedad de estilos musicales que van desde el pop y el rock hasta la música de baile, el folklore e incluso propios de Eurovisión, a falta de un mejor término para definirlo. A partir de las capturas de una conversación en aplicaciones de mensajería como iMessage, la IA adapta la conversación al ritmo musical y crea tanto las voces, a veces de tipo operístico, otras en los estilos mencionados, como la música. Canta toda la conversación, que suele girar entre equívocos, y proporcionar situaciones de humor que se ven realzadas por la transformación musical.

En el ejemplo sobre estas líneas, replicado a través de varios medios sociales y que solo en esta publicación alcanza los 6 millones de reproducciones, una chica intenta ligar con un compañero de clase, que no es el más espabilado del barrio, y es incapaz de entender sus insinuaciones cuando ella le llama "daddy" en la conversación. Pierde la oportunidad, intenta recuperarla cuando un amigo le explica el sentido del término en ese contexto, la recupera y vuelve a meter la pata en un desternillante giro final.

Pueden localizarse con facilidad alrededor de media docena de estos vídeos que, en la mayoría de los casos, están resultando virales. Como este en el que una chica descubre que su novio esconde el nombre de otros ligues bajo nombres de restaurantes de comida rápida.

