¿Viajas en Semana Santa? Estos son los países en la UE con internet más rápida

Cuando nos vamos de vacaciones no siempre tenemos una conexión WiFi de la cual depender y si queremos enviar correos, mensajes, navegar por redes o usar el móvil para ubicarnos, tendremos que tirar de datos. Afortunadamente, el roaming dentro de Europa es ya ley y no habrá sobresaltos en la factura, pero no es lo mismo visitar Alemania, que ir a Países Bajos o dar el salto a Portugal. Estos son los países en la UE con internet más rápida.

Lo primero que hay que tener en cuenta, a la hora de hablar de velocidades de conexión, es que en general aplicamos mal el término. La velocidad a la que se transmiten los datos es siempre la misma, rozando la velocidad de la luz. De lo que hablamos es del caudal de información que podemos subir a la red (por ejemplo, al enviar una foto) o bajarnos (los vídeos en redes sociales).

Este caudal se mide en megabits por segundo (Mbps). Una medida adecuada, para darnos una idea, es que, si nos descargamos 16 libros de unas 250 páginas, hablamos de 10 MB. Pero una velocidad de 10 Mb/s no significa que nos podamos descargar los 16 libros en un segundo. Afortunadamente, hay una ecuación para ello y es muy sencilla: hay que multiplicar (si nos bajamos archivos) por ocho. De ese modo, si tenemos una velocidad de internet de 100 Mb/s y queremos descargarnos 100 MB/s, tardaremos 8 segundos.

Dicho todo esto, la compañía nPerf ha elaborado un conjunto de mediciones analizando la velocidad de bajada, de subida, streaming de vídeo o navegación, en los principales operadores de cada país de la UE. Con el fin de evitar un impacto negativo vinculado al uso de terminales obsoletos, solo los test efectuados en los terminales compatibles 4G se han tenido en cuenta. Solo en España se han llevado a cabo 153.039 pruebas.

Los resultados promedios (entre los principales operadores y contando las velocidades más altas y las más bajas tanto en subida como en descarga) sorprenden en algunos países. Grecia, Italia y España están en muy buena posición en el global, por encima de “grandes” como el Reino Unido y a la par de Francia, pero los países bajos están muy por debajo de lo esperado. ¿El ganador? Nuestro vecino, Portugal. Y por mucho.

España: 108 Mb/s a 11 Mb/s

Portugal: 194 Mb/s a 20 Mb/s

Alemania: 138 Mb/s a 15 Mb/s

Países Bajos: 60 Mb/s a 12 Mb/s

Italia: 112 Mb/s a 9 Mb/s

Reino Unido: 106 Mb/s a 7 Mb/s

Francia: 116 Mb/s a 12 Mb/s

Grecia: 100 Mb/s a 11 Mb/s

Polonia: 44 Mb/s a 2 Mb/s