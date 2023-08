El vídeo en primera persona con el ataque de un dron marino de Ucrania al navío ruso Olenegorsky Gornyak

El navío ruso de clase Ropucha Olenegorsky Gornyak ha sido seriamente dañado tras un ataque con drones marinos que ha tenido lugar este viernes en el puerto de Novorosíisk, situado en el Mar Negro y a más de 600 kilómetros de las costas controladas por Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó del ataque afirmando que fue repelido y los drones destruidos por las fuerzas rusas. Sin embargo, fuentes de Ucrania han señalado a Reuters que “como resultado del ataque, el Olenegorsky Gornyak recibió una grave brecha y actualmente no puede realizar sus misiones de combate. Todas las declaraciones rusas sobre un 'ataque repelido' son falsas”.

Tras el suceso, dichas fuentes publicaron un vídeo que muestra la grabación del ataque al Olenegorsky Gornyak desde una cámara en el dron marino. Lo que sí ha confirmado la agencia de noticias Unian, según The Guardian, es el estado del navío del que se han publicado numerosas imágenes y vídeos en medios sociales, escorado, incapaz de navegar por sí mismo y siendo remolcado. Según la agencia, el dron transportaba una carga explosiva de 450 kilógramos en el momento de impactar contra el buque ruso.

El Olenegorsky Gornyak es un navío de 112 metros construido por la Unión Soviética en la década de 1970, con capacidad para transportar una carga de 450 toneladas y 25 vehículos blindados de transporte de personal. Tiene una tripulación de unos 100 marinos y es uno de los tres barcos para transporte de tropas y equipamiento que han permanecido en el Mar Negro desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ

El ataque contra el Olenegorsky Gornyak habría sido una operación conjunta entre la Marina de Ucrania y el SBU, Servicio de Seguridad de Ucrania por sus siglas en inglés. Los ataques con drones marinos o USV han crecido en los últimos meses y ya se han registrado al menos una decena contra navíos militares y en los puertos de Sebastopol y Novorosíisk.

We got an exclusive look at Ukraine's latest sea drone, used to attack Russia in the Black Sea. Fast, nimble and packed with 100s of kg of explosives. Naval drones just hit the Kerch Bridge and they say the drones are limiting the Black Sea Fleet's movements. pic.twitter.com/Rmm2RRZxoF