Gothic: el clásico regresa con una revisión mejorada para Nintendo Switch.

Los chicos de THQ Nordic han confirmado que el clásico ‘Gothic’ está de camino a Nintendo Switch. Según el editor, si bien el RPG (Rol Playing Game) conservará la mayoría de sus características originales, también será objeto de algunas regeneraciones destinadas a garantizar la mejor adaptación a los actuales estándares de la industria. En este sentido, desde la compañía se asegura que a la obra se le aplicarán, en efecto, varias características de rendimiento, una rejuvenecida interfaz adaptada para consolas y un mapa de controles actualizado. Curiosamente, al mismo tiempo prometen mantener el código original del juego, aplicando también una generosa lista de correcciones a la aventura. Estos van desde fallos menores que se han resuelto hasta mejoras en la historia, incluso en la forma en que el juego controla elementos como las hojas de los árboles o en el comportamiento de los PNJ (Personajes No Jugadores). Según la editora, también se han aplicado cambios a algunas mazmorras que ahora se resolverán de una “manera más elegante”.

The classic is back. The old classic version of Gothic 1 ported to Nintendo Switch with native gamepad UI, controls, and numerous fixes!



Return to the Colony on the go, when #Gothic Classic is coming soon on Nintendo Switch! pic.twitter.com/9LFCOrQsyE