Mark Zuckerberg está convencido de que es el mejor del mundo jugando a Civilization

Actualmente, cientos de miles de jugadores esperan con expectación el lanzamiento de ‘Civilization VII’. Entre estos, es probable que se encuentre uno de los hombres más ricos del mundo, Mark Zuckerberg. La devoción del fundador de Facebook por la serie de videojuegos es tal que está considerando crear un canal en Twitch para demostrar al mundo sus habilidades.

Un CEO con más de mil horas de juego

Aunque la popularidad de ‘Civilization’ ha ido en aumento a lo largo de los años y su influencia en la cultura de los videojuegos es innegable, Zuckerberg, personaje conocido por sus avances en innovación y tecnología, ha revelado que es un ávido jugador del formato desde hace mucho tiempo. No solo se considera un gran admirador de ‘Civilization VI’, sino que también asegura que es el mejor del mundo en el juego de estrategia. En varias ocasiones ha mencionado que comenzó a jugar durante su juventud. De hecho, recuerda que estaba jugando cuando recibió el correo electrónico de admisión en Harvard. Este detalle resalta cómo ha sido parte integral de su vida desde una edad temprana.

El CEO de Meta comenta que ha dedicado más de un millar de horas solo a ’Civilization VI’, desarrollado por Firaxis Games y publicado por 2K Games. Con esta impresionante declaración pretende resaltar su compromiso con el juego y reflejar la profundidad que ofrece la franquicia. Entre los títulos de estrategia, ‘Civilization’ se distingue por su rica jugabilidad, algo que lo convierte en un constante desafío.

Objetivo de grandes estrategas online

Zuckerberg considera que es imbatible, algo que lo convierte en un verdadero objetivo para quienes buscan competir contra él. Según sus propias palabras, "me sorprendería que alguien pudiera vencerme". Es más, ha destacado la posibilidad de transmitir sus sesiones de juego, lo que podría suponer una oportunidad inigualable para certificar su grandeza en tiempo real. La idea de ver a un hábil multimillonario en una plataforma de streaming, sin duda será capaz de atraer a un público masivo y generar aún más interés.

Civ creators, you have been challenged. Who will answer the call? https://t.co/UEsBsT9hOx