Marvel’s Spider–Man 2 contará con múltiples funciones de accesibilidad.

‘Marvel's Spider-Man 2’, el esperado juego de PlayStation 5 desarrollado por Insomniac Games, incluirá múltiples funciones de accesibilidad desde su lanzamiento el próximo día 20 de octubre. Al menos, así lo han confirmado Michele Zorrilla, investigadora avanzada de experiencia de usuario en el estudio y Sam Schaffel, investigador de diseño de accesibilidad, que han desvelado, además, que las funciones se extenderán a partir de diciembre de 2023 con una actualización gratuita.

