Palworld celebra su primer año en acceso anticipado con más funciones y mejoras

Este 19 de enero, ‘Palworld’ celebró su primer aniversario en formato de acceso anticipado. Si no lo conoces, no está de más saber que es un juego de supervivencia y recolección de monstruos con una creciente base de jugadores. Desarrollado por Pocketpair, el título ha logrado ganar usuarios gracias a su mezcla de exploración, combate y creación en mundo abierto. Para conmemorar su primer año en activo, el equipo de desarrollo ha lanzado una serie de nuevas funciones y mejoras que prometen enriquecer aún más la experiencia, además de abrir una votación global para elegir a los Pals más populares entre los jugadores.

Desde su lanzamiento en acceso anticipado el 19 de enero de 2024 a través de Steam y Microsoft Store, ‘Palworld’ se ha convertido en un éxito en constante expansión, con más de 180 criaturas disponibles y un sinfín de posibilidades para explorar. Entre sus últimas actualizaciones se incluye el soporte de juego cruzado en el modo cooperativo, que permitirá a los jugadores compartir aventuras sin importar la plataforma. Con esta función se abren nuevas puertas para aquellos que deseen formar equipos de amigos para explorar el mundo de ‘Palworld’. Además, podrás transferir a tus amigos entre mundos, haciendo que las interacciones sean más dinámicas y personalizadas.

📅Future Roadmap📅

We've been updating the game since the start of Early Access, and we'll continue to update Palworld as we prepare for the official release!



The future roadmap includes the following:

-CO-OP Crossplay

-World Transfers for Pals

-Final Boss / Ending Scenario… pic.twitter.com/k8UuMhg5r1