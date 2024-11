Xbox Game Pass: prepárate para Microsoft Flight Simulator 2024, Goat Simulator Remastered y mucho más

Xbox ha compartido el nombre de los nuevos títulos que llegarán muy pronto a Xbox Game Pass esta primera quincena de mes, incluidos nuevos juegos para los miembros de Game Pass Standard y ’Microsoft Flight Simulator 2024’, disponible desde el día de su lanzamiento. Desde tácticas explosivas hasta aventuras narrativas, aquí tienes un vistazo a las novedades que llegan a la plataforma:

Metal Slug Tactics (Consola, nube y PC) – 5 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

‘Metal Slug’ regresa con todo. Sumérgete en este dinámico RPG táctico con un toque roguelite y experimenta la acción run’n’gun de la serie original. Arma tu escuadrón, toma tus armas y conquista el campo de batalla para derrotar al infame Ejército Rebelde.

Go Mecha Ball (Consola) – 6 de noviembre

Game Pass Standard

Prepárate para cargar y salir disparado en este shooter de dos joysticks con progresión roguelike. Atraviesa niveles al estilo arcade, usando física tipo pinball y un arsenal devastador de armas. Derrota a oleadas de bots enemigos, enfrenta grandes jefes y mejora tu mech entre cada partida.

Harold Halibut (Xbox Series X|S) – 6 de noviembre

Game Pass Standard

Harold Halibut es un juego narrativo hecho a mano sobre la amistad y la vida en una nave espacial de tamaño ciudad sumergida en un océano alienígena. Acompaña a Harold en su exploración de un vibrante mundo retro-futurista en su búsqueda del verdadero significado del hogar.

The Rewinder (Consola) – 6 de noviembre

Game Pass Standard

Una aventura de rompecabezas en 2D inspirada en el folclore chino. Asume el papel de Yun, un “rewinder” que puede entrar en los recuerdos de las personas e influir en sus acciones. Utiliza los “sentidos” y persuade las “intenciones” de otros para cambiar la historia.

The Rewinder Xbox Game Pass

Turnip Boy Robs a Bank (Consola) – 6 de noviembre

Game Pass Standard

Únete a Turnip Boy y a la Pickled Gang para planear y ejecutar el atraco más raro de todos los tiempos. Amenaza a los rehenes, roba valiosos, enfrenta a la policía y usa herramientas extravagantes compradas en la dark web para avanzar más en las bóvedas del Banco Botánico.

Goat Simulator Remastered (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 7 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

El GOAT ha vuelto. Lame, voltea y embiste a tu manera a través de un mundo sandbox caótico donde tú pones las reglas. Disfruta de una física alocada, gráficos mejorados y clásicos de DLC en un solo paquete.

Microsoft Flight Simulator 2024 (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 19 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Desde Xbox Game Studios y Asobo Studios, persigue tu carrera de aviación con misiones generadas dinámicamente, compite contra otros pilotos y explora el digital twin más detallado del mundo hasta la fecha. Embárcate en tu aventura global con la mayor flota de aeronaves mientras ‘Microsoft Flight Simulator’ promete llevar la simulación a nuevas alturas de autenticidad y realismo.

In Case You Missed It - Botany Manor

Game Pass Standard

Explora la histórica mansión de la botánica jubilada Arabella Greene, quien ha acumulado una colección de flora rara y olvidada que requiere condiciones especiales para florecer. Desbloquea nuevas semillas, busca pistas en los objetos esparcidos por la residencia y resuelve cada rompecabezas de jardinería para revivir estas plantas.

StarCraft: Remastered (PC) – 5 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Prepárate para redescubrir un clásico. ‘StarCraft: Remastered’ actualiza el legendario juego de estrategia en tiempo real de Blizzard Entertainment y su expansión, ‘StarCraft: Brood War’, de principio a fin. Experimenta la batalla intergaláctica entre terran, protoss y zerg con gráficos y audio mejorados, manteniendo la jugabilidad clásica que hizo de ‘StarCraft’ un fenómeno global.

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Con millones de jugadores ya en la lucha, ‘StarCraft II’ ha hecho historia en los videojuegos. Ahora es tu turno de tomar el mando y liderar vastos ejércitos de terran, protoss y zerg hacia la victoria entre las estrellas. La colección incluye Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void y Nova Covert Ops.

Los videojuegos que dicen adiós

Los siguientes juegos dejarán pronto la biblioteca de Game Pass. Regresa para aprovechar cualquier logro que te quede por conseguir antes de que se vayan o usa tu descuento de membresía para mantenerlos en tu biblioteca:

‘Dicey Dungeons’ (Consola, Nube y PC); ‘Dungeons 4’ (Consola, Nube y PC); ‘Goat Simulator’ (PC); ‘Like a Dragon: Ishin!’ (Consola, Nube y PC); ‘Like a Dragon: The Man Who Erased His Name’ (Consola, Nube y PC); ‘Persona 5 Tactica’ (Consola, Nube y PC); ‘Somerville’ (Consola, Nube y PC).