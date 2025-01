Lenovo Legion Go: Los nuevos dispositivos portátiles con SteamOS presentan mejoras clave

El CES 2025 ha sido el escenario donde Lenovo ha presentado importantes novedades de su línea Legion Go con dos nuevos modelos: el Legion Go S y un prototipo de la segunda generación del Legion Go. Ambos dispositivos apuntan a experiencias de juego potentes, pero con distintas características que se adaptan a diversas necesidades.

Durante la conferencia, Lenovo presentó estos modelos dejando patente la integración, por primera vez, del sistema operativo SteamOS en un dispositivo portátil para juegos. En colaboración con Valve, la casa tecnológica ha logrado optimizar el uso de este sistema basado en Linux, conocido por su rendimiento e interfaz adaptada a las necesidades de los jugadores. Esto representa una de las apuestas más importantes en el mercado de las consolas portátiles, especialmente al ofrecer una experiencia diferente a la de los dispositivos tradicionales que dependen de Windows 11.

We're excited to share that SteamOS is expanding beyond Steam Deck, with the newly announced Lenovo Legion Go S - Powered by SteamOS. This is the first officially licensed device to ship with our operating system, and we're continuing to add compatibility for more devices.… pic.twitter.com/LGRUn2mAMb