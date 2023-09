La trilogía original de la franquicia Tomb Raider recibirá una interesante versión remasterizada.

La icónicaLara Croft regresará -con su diseño original- a PC (a través de Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, gracias a la colección ‘Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft’. Esta compilación reúne tres aventuras clásicas de la conocida franquicia, que regresan totalmente remasterizadas y cargadas con las expansiones de contenido publicadas para cada título.

Tom Raider Remaster. Aspyr.

Starring Lara Croft

Con ‘Tomb Raider I-III Remastered’, podremos controlar a Lara, de nuevo, para descubrir tesoros y desentrañar misterios del mundo antiguo. “Los usuarios se enfrentarán a mortíferos enemigos, sacarán a la luz peligrosas leyendas y resolverán acertijos en estas aventuras con gráficos mejorados”. Esta singularidad permitirá cambiar rápidamente entre el aspecto original con sus llamativos polígonos y la configuración gráfica mejorada de los juegos. Los seguidores de la intrépida arqueóloga pueden mantenerse relativamente confiados, ya que la remasterización corre a cargo de Aspyr, empresa especializada en adaptaciones y remakes de clásicos para otras plataformas. También se trata del mismo estudio que ha publicado obras de la franquicia ‘Star Wars’ en Switch como ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ ‘Star Wars: Republic Commando’ y ‘Star Wars: The Force Unleashed’.

Lara Croft’s original adventures come to PS4 & PS5 next year in Tomb Raider I-III Remastered.



Details on the collection’s enhancements and expansions: https://t.co/SHIjXnzjaTpic.twitter.com/SiEPbdBVLk — PlayStation (@PlayStation) September 14, 2023

La vieja Lara

Desarrollados por Core Design y distribuidos por Eidos Interactive, los primeros videojuegos de la serie ‘Tomb Raider’ proponen aventuras de acción y plataformas en 3D para la generación de 32 bits. Narran las aventuras de Lara Croft, una arqueóloga británica al más puro estilo Indiana Jones, especializada en peligrosas búsquedas de tesoros y reliquias del mundo antiguo. La primera entrega se publicó en noviembre de 1996 para Sega Saturn y un mes después para PC y PlayStation.

La franquicia no tardó en convertirse en una de las más reconocidas del género de aventuras y, tras finalizar su primer arco, contó con una serie de secuelas de menor calidad hasta el reinicio de la saga en 2013, que quedará inmortalizada como el comienzo de una celebrada y exitosa trilogía que se cerró en 2018 con ‘Shadow of the Tomb Raider’. Actualmente, la marca pertenece al grupo Embracer, que adquirió la desarrolladora Crystal Dynamics y posteriormente “alquiló” los derechos de la franquicia a Amazon. De momento no se han anunciado nuevos proyectos para la serie. Mientras tanto, ‘Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft’ se lanzará el 14 de febrero de 2024.