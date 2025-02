¿Veremos el regreso de Digimon World? Los jugadores de PC ya están pidiendo su vuelta

GOG es una de esas plataformas que siempre ha demostrado un verdadero interés por preservar el legado histórico de los videojuegos. Con su iniciativa "GOG Dreamlist", los jugadores tienen la oportunidad de sugerir y votar por los títulos retro que les gustaría ver resucitados y disponibles para las nuevas generaciones. En los últimos años, hemos visto cómo algunos clásicos de la era PS1 como la trilogía ‘Resident Evil’ y ‘Dino Crisis’ han recibido una actualización para PC, y ahora parece que otro título muy querido de esa época podría seguir el mismo camino: ‘Digimon World’.

El título fue añadido recientemente a la lista de sueños de GOG por un seguidor del juego, dando inicio a un movimiento que rápidamente ganó tracción. En poco tiempo, miles de votos llegaron para apoyar la idea de traer el título a PC, tanto por su valor nostálgico como por las mejoras que podría recibir al modernizarse. Hasta el momento, la única versión para ordenador solo está disponible a través de un puerto oficial coreano, lo cual no es suficiente para los que desean una versión optimizada.

El entusiasmo por el título ha resultado tan grande que GOG, en una publicación en X (anteriormente conocido como Twitter), compartió lo sorprendidos que estaban por la rapidez con la que ‘Digimon World’ ascendió en su lista de juegos más populares. "La comunidad se unió en todas las plataformas, compartió recuerdos, difundió la noticia y, en un tiempo récord, miles de votos la catapultaron a la cima de nuestros juegos más populares", comentan desde la plataforma. “Sus voces han enviado un mensaje claro: estos no son solo juegos; son piezas queridas de la historia de los videojuegos que merecen ser preservadas y estar disponibles para que todos puedan disfrutarlas.”

💜 Digimon World community—you’re absolutely incredible! 💜



Just a few days ago, Digimon World (1999) appeared on the GOG Dreamlist, added by a passionate fan who wanted to see it become easily accessible, localized, and running flawlessly—since right now, it's only available… pic.twitter.com/hUVnATra51