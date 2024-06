Resident Evil 2 y Resident Evil 7 comienzan su transición hacia iPhone, iPad y Mac

Capcom ha anunciado que dos de los juegos más conocidos de la saga ‘Resident Evil’ llegarán a los últimos dispositivos Apple. Para comenzar, ‘Resident Evil 7 biohazard’, una de sus entregas más valoradas, llegará a la App Store el 2 de julio de 2024, para iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, así como para todos los iPad y Mac con el chip M1 o posterior. El remake de ‘Resident Evil 2’ también se encuentra en desarrollo para iPhone, iPad y Mac, aunque no se han concretado planes para su puesta de largo.

Repite el motor RE Engine

Desarrollados con el motor RE Engine propiedad de la desarrolladora, ambos juegos prometen “experiencias de calidad” que se ejecutan de forma nativa en los procesadores Apple Silicon en todos los dispositivos Apple. Estos títulos utilizan la tecnología MetalFX Upscaling para ofrecer unos efectos visuales muy destacados y un gran rendimiento en iPhone, iPad y Mac. En todo caso, lo podrás comprobar por ti mismo, ya que se podrá probar una parte de cada juego en el estreno mediante descarga gratuita antes de acceder a la experiencia completa -con una sola compra-. Los títulos ofrecen también compra universal y progresión cruzada entre iPhone, iPad y Mac. Con estas características, podrás acceder a los títulos desde tres dispositivos y continuar tus partidas guardadas tanto en casa como sobre la marcha.

