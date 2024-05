Esto es lo que sucederá con tu biblioteca de videojuegos en Steam después de tu muerte

A punto de cumplir los 21 años de fructífero servicio a la industria del videojuego en PC, muchos de los usuarios de Steam irremisiblemente envejecemos y entramos en esa edad en la que te comienzas a preguntar qué pasará el día que no te encuentres entre los vivos. Algunos de ellos, incluso han comenzado a preguntarse qué pasará con sus cuentas de Steam después de ese momento.

Muerto el gamer se acabó la licencia

El soporte oficial de Valve deja el asunto meridianamente claro: todos los juegos comprados y sus correspondientes licencias de uso se perderán en un limbo legal de difícil solución. La empresa argumenta que las cuentas de sistema son intransferibles y no hay forma de fusionarlas, ni de garantizar que otra persona se convierta en el propietario legal cuando el usuario original fallezca. En el sentido más práctico del asunto, desde Valve -propietaria de la plataforma- aseguran que no hay modo de legar esa magnífica colección con cientos de juegos y miles de euros invertidos a tus herederos.

Compartir contraseñas es ilegal

El propietario de Steam va más allá y afirma que ni siquiera un testamento legalmente registrado garantiza la posibilidad de que otra persona se convierta en adjudicataria de la cuenta y sus elementos. En estos términos se argumenta la respuesta recibida por un usuario desde la cuenta de soporte oficial: "El soporte de Steam no puede proporcionar a otra persona acceso a la cuenta ni fusionar su contenido con otra cuenta. Lamento informarle que su cuenta de Steam no se puede transferir mediante un testamento."

Mensaje soporte Steam Steam

En realidad, la solución a esta política es tan sencilla como compartir con tus herederos las claves de acceso a la cuenta, pero esto también puede conllevar algunos riesgos. Según los términos de uso de Valve, la empresa prohíbe tajantemente compartir información sobre inicios de sesión y contraseñas, excepto en los casos autorizados expresamente por la propia plataforma. Como expresa el contrato, compartir o permitir que otra persona obtenga los datos de acceso a la cuenta, supone una violación del acuerdo. Entre las sanciones previstas para dichas acciones se encuentra la clausura del perfil, algo que, de hecho, terminaría por llevarse todos los juegos y el software asociado al mismo.

La situación se repite cuando se trata de las licencias legales, ya que el acuerdo de suscriptor también es bastante nítido en sus términos: "No puede revelar, compartir ni permitir que otros usen su contraseña o cuenta, excepto que Valve lo autorice específicamente", describe el contrato. "Usted no puede vender ni cobrar a otros por el derecho a usar su Cuenta, ni transferir su Cuenta de otra manera, ni puede cobrar a otros por el derecho a usar o transferir ninguna suscripción excepto y según lo expresamente permitido por este acuerdo, lo permita específicamente Valve."

Steam Library Update Steam

Medidas que no se están aplicando

Aunque los términos son bastante claros, hasta el momento no hay señales de que Steam esté bloqueando las cuentas que se comparten después de la muerte de su propietario original. Por lo tanto, dejar el nombre de usuario y contraseña registrados en algún documento para que puedan ser utilizados por tus herederos parece un recurso relativamente fiable; pero no cuentes con la ayuda de Valve para mantener tu biblioteca cuando ya no estés por aquí.