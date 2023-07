Xbox Game Pass Core: Anunciadas las características de la evolución de Xbox Live Gold.

Los jefes de la división de videojuegos de Microsoft han revelado las características del plan Xbox Game Pass Core, nombre que recibe la evolución del programa Xbox Live Gold, que comenzará a operar desde el 14 de septiembre. Durante más de dos décadas, el formato ha conectado a jugadores en miles de videojuegos multijugador online competitivos y cooperativos. Ahora la empresa, confirma que “continuará con el compromiso de ofrecer a los jugadores más opciones y valor, uniendo el juego online con Game Pass y una selecta colección de más de 25 juegos, empezando con títulos como ‘Gears 5’, ‘Hellblade: Senua's Sacrifice’, ‘Grounded’, ‘Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited’ y muchos más.”

Disponible en septiembre

Según destacan desde las oficinas de Microsoft, los miembros de Xbox Game Pass Core tendrán acceso a la red multijugador, ofertas y descuentos. Con juegos de Xbox Game Studios y sus socios, habrá opciones en Xbox Series X|S y Xbox One para todos los gustos. Si a estas alturas te estás preguntando qué pasará con tu cuenta actual, tranquilidad, ya que no tendrás que hacer ningún ajuste y todo se actualizará automáticamente en el lanzamiento.

“Con esta evolución, nos despedimos de Games with Gold. Queríamos aprovechar esta oportunidad para volver a imaginar cómo incluir contenido con esta suscripción. Descubrimos que la respuesta al catálogo más atractivo era aprovechar títulos seleccionados de nuestro catálogo de Xbox Game Pass”, explica una nota firmada en las oficinas de Xbox.

Nueva colección de juegos

Según ha trascendido, la colección de lanzamiento incluye más de 25 títulos a los que sumarán nuevas obras “2 o 3 veces al año” tanto de Xbox Game Studios, como de Bethesda y terceros para las consolas Xbox Series X|S y Xbox One. Por el momento se han revelado los siguientes títulos, aunque se terminarán de confirmar antes de su puesta en funcionamiento el 14 de septiembre.

‘Among Us’; ‘Descenders’; ‘Dishonored 2’; ‘Doom Eternal’; ‘Fable Anniversary’; ‘Fallout 4’; ‘Fallout 76’; ‘Forza Horizon 4’; ‘Gears 5’; ‘Grounded’; ‘Halo 5: Guardians’; ‘Halo Wars 2’; ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’; ‘Human Fall Flat’; ‘Inside’; ‘Ori & The Will of the Wisps’; ‘Psychonauts 2’; ‘State of Decay 2’; ‘The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited’.

Adiós a Games with Gold

El servicio Xbox Live Gold finalizará el 1 de septiembre y, desde esta fecha, sus miembros se convertirán automáticamente en miembros de Game Pass Core, sin cambios en los precios, y acceso inmediato a la nueva biblioteca. Desde este mismo día se podrá continuar accediendo a cualquier juego de Xbox One canjeado previamente a través de Games with Gold si sigues siendo miembro de Game Pass Core o Game Pass Ultimate. Independientemente del estado de la suscripción, cualquier título de Xbox 360 canjeado a través de Games with Gold en el pasado se mantendrá en la biblioteca.

“Gracias a todos los que han estado con nosotros desde los primeros días, se unieron en el camino con amigos y ahora con nosotros en Xbox Game Pass. Me enorgullecen y me llenan de humildad las historias que escuchamos sobre compañeros de equipo en línea que se convierten en amigos de la vida real después de años jugando, o incluso matrimonios cuya chispa inicial se encendió en un lobby previo al partido”, detalla la nota publicada en los canales oficiales de la tecnológica.