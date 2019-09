Análisis NBA 2K20: El juego deportivo más ambicioso jamás creado

2K y Visual Concepts no dejan espacio a la duda. Esta nueva edición de su serie regular NBA 2K es el juego deportivo más ambicioso jamás creado. Nadie en la industria del videojuego ha intentado llegar tan lejos para equilibrar simulación y diversión, complejidad y accesibilidad, la atención al detalle y la desmesurada cantidad de contenido. Después de unas cuantas canastas, no podemos más que confirmar que los codiciosos objetivos de Visual Concepts no estaban tan lejos de la realidad.

Una nueva era de simulación

Cómo anticipábamos, en términos de jugabilidad no se aprecian cambios drásticos, pero se han perfeccionado los escasos aspectos que daban margen en los capítulos anteriores. Las animaciones de intercepción, recuperación, pase y disparo, se han mejorado mucho y ahora presentan una mayor cantidad de variables. No se trata de elementos insustanciales, puesto que, en global, estas modificaciones otorgan al conjunto una fluidez más que evidente, acrecentada por una naturalidad inalcanzable para otros títulos deportivos.

La llegada de las chicas WNBA

Renovación del modo manager

Un modo carrera que te lleva dentro y fuera del campo

Como ya hemos mencionado, el objetivo de Visual Concepts también es proporcionar una experiencia lo más completa posible. La novedad más destacada en el modo MiCarrera de ‘NBA 2K20’ es la colaboración con SpringHill Entertainment (la empresa de contenidos creada por LeBron James y Maverick Carter), que incluye la producción y el control creativo de la cinemática narrativa del modo llamado “When The Lights Are Brightest”. Conocida por producciones como ‘What’s My Name: Muhammad Ali’, ‘More Than a Game’ y ‘The Wall’, la empresa ha colaborado con el equipo de Visual Concepts para escribir, dirigir y elegir a los actores de este año, donde se ha pretendido profundizar en la historia personal del personaje principal, para ofrecer una narrativa más auténtica y emotiva.

La campañapresenta a una promesa de la NBA llamada Che en su búsqueda del triunfo tanto dentro como fuera de la pista. Pero a la importancia de los mentores se suman las presiones externas al baloncesto y los problemas sociales actuales. La narrativa cinemática ha sido dirigida por Sheldon Candis, y presenta un elenco de estrellas que incluye a Idris Elba, Rosario Dawson y grandes jugadores de la NBA pasados y presentes. El guion refleja la historia de los atletas de hoy en día, que deben lidiar con las presiones de la fama, las exigencias del equipo, el entornoy las influencias externas.

En virtud de proporcionar una cantidad desorbitada de contenido, además de los modos online, puedes recurrir a 12 equipos clásicos cuando quieras rememorar gloriosas décadas anteriores u optar por la modalidad MyTeam, que también propone desafíos diarios con la particularidad de incorporar cambios estacionales que marcarán el paso en lo climatológico. Puedes jugar sobre una capa de nieve, o mientras los árboles pierden sus hojas durante el otoño. Estos cambios solo son estéticos y, por lo tanto, no tienen impacto en el juego, ya que son principalmente para fomentar una mayor sensación de inmersión.