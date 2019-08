Marvel's Spider-Man recibe su edición más completa

Si no te encuentras entre los infectados por la fiebre arácnida, ni has tenido la oportunidad de probar uno de los juegos más celebrados de la generación, ahora tienes un momento inmejorable para remediarlo con el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition, una edición especial que incluye el DLC completo “La ciudad que nunca duerme” junto con el juego. La expansión es una narración de tres capítulos con la historia posterior a los sucesos de la obra. El próximo 7 de septiembre se cumple un año de la llegada de este título de Insomniac Games y la desarrolladora ha querido agradecer la acogida que ha tenido: “Aún nos sentimos muy halagados por la increíble respuesta de la crítica al juego. Desde el perfeccionamiento del balanceo y el combate acrobático de Spidey hasta la creación de todo un nuevo universo y la historia de Spider-Man, pasando por la construcción de nuestra propia versión de Nueva York de Marvel... Ha sido un viaje muy movido para todos nosotros” afirman desde el estudio. El juego presenta una Nueva York de recorrido totalmente libre donde el hombre araña puede balancearse entre rascacielos y combatir el crimen de la ciudad. El jugador controlará a un Spider-Man curtido, pues Peter lleva ocho años siendo superhéroe, lo que se traslada directamente a la jugabilidad con una amplia cantidad de estilos y habilidades de combate que lo hace especialmente atractivo.