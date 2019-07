Tras el anuncio oficial de Nintendo Switch Lite, comienzan a surgir las primeras preguntas sobre la compatibilidad con el catálogo de juegos disponibles y sobre cómo se enfocarán los próximos títulos. La versión Lite de la consola tendrá un tipo de controlador diferente y nos preguntamos cómo afectará este cambio a los juegos de Switch.

En el sitio de Nintendo, se refieren a características que requieren el uso de mandos Joy-Con adicionales con Nintendo Switch Lite. “Si un juego es compatible con funciones del mando Joy-Con como, por ejemplo, la vibración HD, la cámara infrarroja de movimiento y los sensores de movimiento, ciertas características del juego no estarán disponibles si se utiliza solo la consola Lite. Sin embargo, se pueden conectar mandos Joy-Con (a la venta por separado) de manera inalámbrica a Nintendo Switch Lite para disfrutar de dichas características. Se requiere un soporte de carga para mandos Joy-Con o una consola Switch insignia (HAC-001) para cargar los mandos. En el caso de juegos que no sean compatibles con el modo portátil, los jugadores pueden conectar mandos Joy de manera inalámbrica a Switch Lite”. No obstante, en el reverso de las cajas, también se ofrecerá información sobre las funciones incluidas y los modos que son compatibles con determinados juegos. Switch Lite es una consola diseñada específicamente para jugar los títulos de Nintendo Switch en modo portátil. Estará disponible a partir del 20 de septiembre