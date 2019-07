Prepara tus mejores galas: el Diamond Casino & Resort de GTA Online abre sus puertas

Damas y caballeros preparen sus ropas de gala que el Diamond Casino & Resort de Los Santos ya ha abierto sus puertas. La gran obra de la esquina de Vinewood Park Drive y Mirror Park Boulevard es más que un sitio en el que olvidarse de las inhibiciones y del paso del tiempo; es también un destino único que reúne entretenimiento de calidad, una vida lujosa y un abanico de experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar. Si lo que buscas es acción, el casino dispone de una variada selección de actividades. Usa fichas para jugar contra la casa al póquer de 3 cartas, blackjack y a la ruleta.

También encontrarás tragaperras a distintos precios, un salón en el que disfrutar con tus amigos de la tensión de las carreras virtuales, y como no, una ruleta de la fortuna en el vestíbulo con la que podrás conseguir fichas, dinero, ropa o incluso el nuevo supercoche Truffade Thrax, expuesto en el podio durante la semana inaugural. Recuerda pasarte cada semana para ver el vehículo de alta gama que puedes ganar.

Los clientes que quieran llevar el estilo resort al límite pueden elegir entre una cuidada selección rotativa de ropa y accesorios en la tienda del casino. Y para finalizar, en lo alto de The Diamond hay un oasis de lujo para aquellos dispuestos a adquirir una fabulosa segunda vivienda o, simplemente, una propiedad totalmente equipada para celebrar las mejores fiestas con los amigos. El ático principal, ubicado junto a la terraza de la azotea, convierte a su propietario automáticamente en socio vip, lo que permitirá acceder a las zonas vip, mesas de apuestas altas y a diversos servicios especiales disponibles a través del teléfono del ático, como limusinas, aeronaves y demás.

Podrás renovar tu residencia con varios planos modificables, que incluyen balneario privado con estilista personal a todas horas, bar y zona de fiestas, ideales para celebrar cualquier ocasión con otros socios. Además, cuentan con máquinas recreativas retro privadas y una sala multimedia en la que podrás jugar a Don't Cross the Line o ver películas modernas de Vinewood, como Cataclismo o El robot más solitario de Gran Bretaña. Como propietario, podrás elegir la paleta de colores y diseños del ático, y darte a conocer entre los nuevos ricos de Los Santos gracias a tu colección de arte moderno, que podrás adquirir en la tienda del casino para ir colocándola donde quieras en tu propiedad.

Además, adquirir un ático principal te convertirá en parte de la familia de The Diamond, y tendrás que echar una mano con el negocio familiar. Ayuda a su dueño, Tao Cheng, y al personal de The Diamond a proteger su inversión de las garras de una familia corrupta de magnates petroquímicos de Texas en una serie de nuevas misiones cooperativas. Todas ellas otorgarán premios especiales al completarlas por primera vez, y si eres el anfitrión durante toda la trama, conseguirás un cotizadísimo vehículo nuevo gratis. También puedes enfrentarte a encargos adicionales y a trabajos esporádicos para conseguir más dinero y fichas con solo hacer una llamada a Agatha Baker, la directora de operaciones de The Diamond.