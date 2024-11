WhatsApp cambia el reenvío de mensajes para siempre con esta nueva función

Hasta 2018, Meta no prestó demasiada atención a la función de reenviar mensajes entre usuarios en WhatsApp. Ese año introdujo la etiqueta de 'Reenviado' para diferenciarlos de otros y señalarlos como potenciales mensajes spam o de desinformación, que para la mayoría de redes sociales es todo aquello que no encaja con la narrativa oficial del momento. Después llegaron nuevas etiquetas, como 'Reenviado muchas veces', y limitaciones en el número de veces que se podían realizar esos reenvíos. Y ahora, por primera vez en unos cuantos años, llega una nueva función al reenvío de mensajes que, a la vez que facilita la lucha contra el spam y la desinformación, mejora esta característica de WhatsApp.

Según informa WABetaInfo, usuarios de la versión beta para Android 2.24.25.3 están recibiendo una nueva función que permite añadir un mensaje personalizado al contenido que se reenvía por la app de mensajería. Aún no se ha lanzado oficialmente, pero ya no está clasificada como 'en desarrollo' y llegará a más usuarios en las próximas semanas.

El medio señala que esta función ya estaba disponible con archivos multimedia —imágenes, vídeos y GIFs— y ahora podrá usarse con cualquier contenido reenviado, incluyendo mensajes de texto, documentos y enlaces. De este modo, los usuarios podrán proporcionar el contexto o la explicación deseada al reenviar mensajes en la aplicación, sin necesidad de enviar otro mensaje por separado.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.25.3: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to add a message to any forwarded content, and it's available to some beta testers!

Some users can experiment with this feature by installing certain previous updates.https://t.co/nVVclPwhDgpic.twitter.com/q38ue3HgO5