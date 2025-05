WhatsApp se carga los mensajes de voz con una actualización, pero tiene una solución.

Si eres usuario de las notas de voz en WhatsApp, es posible que te hayas llevado una sorpresa en los últimos días y no precisamente grata. La última actualización de WhatsApp ha traído un cambio de funcionamiento en los mensajes de voz que afecta claramente a su usabilidad. Y es que los indicativos visuales de que un mensaje de voz ha sido ya escuchado han dejado de mostrarse. El mensaje queda tal cual estaba antes de reproducirse.

Esto es, obviamente, una pérdida de funcionalidad que ha sorprendido a los usuarios y ha provocado sus quejas. El cambio, que afecta principalmente a usuarios de la aplicación en iOS, no ha sido a propósito, sino un bug o fallo informático resultante, precisamente, de la solución dada a otro anterior, según explican desde el medio especializado Wabetainfo. Meta ya trabaja en una solución para los mensajes de voz, que ya ha llegado a los canales beta de la aplicación de mensajería.

No es raro que en un software complejo, con multitud de funcionalidades, que interactúa con una amplia diversidad de hardware y software y es utilizado cada día por cientos de millones de personas, se produzcan errores que no se han previsto o encontrado en las fases de testeo. Lo cierto es que WhatsApp, a pesar de casos como este, tiene un historial bastante bueno.

📝 WhatsApp for iOS 25.16.77: what's new?



WhatsApp is finally releasing a fix to address a bug with listening to voice messages, and it's available to everyone!https://t.co/KaZTL1amAKpic.twitter.com/gxEGwPIctP