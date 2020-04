Disney+ prepara una nueva serie (feminista) sobre “Star Wars”

Si la prolongación de una serie siempre ha sido peligrosa por la posibilidad de no superar las expectativas, parece que Disney Plus ha decidido coger dicho riesgo por los cuernos y torearlo e ignorarlo a su antojo. Según informa “Variety”, la plataforma se ha venido tan arriba con el éxito de “The Mandalorian” que ahora ha decidido preparar una nueva serie de “Star Wars”. Según la publicación, el proyecto viene dirigido y creado por Leslye Headland, co creadora y productora ejecutiva de la serie de Netflix “Russian Doll”.

La noticia llega después de anunciarse que “The Mandalorian” ha renovado por tercera temporada en Disney Plus. Se trata de uno de los títulos estrella de la plataforma y parece no haber sido suficiente, pues una nueva serie de “Star Wars” puede ser tan prometedora como arriesgada ante el recibimiento del gran universo de la saga.

Informa “Variety” que los detalles de este nuevo proyecto aún se mantienen en secreto, pero asegura que “será una serie centrada en la mujer que tendrá lugar en una parte diferente de la línea de tiempo de otros proyectos de ‘Star Wars’”. Asimismo, se sabe que será Headland la encargada de escribir y servir como “showrunner”.

El trabajo de Headland es conocido por dirigir múltiples episodios en “Russian Doll”, serie que fue nominada para 13 premios Emmy por su primera temporada y que finalmente ganó tres. La creadora comenzó su carrera escribiendo y dirigiendo la serie “Seven deadly plays” y, hasta ahora, acumula una serie de éxitos en pantalla. En cuanto a series, destacan “Terriers”, “Smilf” y “Black Monday”, así como cintas como el “remake” de “About last night” y “Sleeping with other people”.