Don Lemon: el presentador de la CNN volcado en la lucha por George Floyd

“Dos virus mortales están matando a los americanos: el Covid-19 y el racismo”. Así decía un rótulo el pasado 29 de mayo durante una de las intervenciones de Don Lemon en “CNN Tonight”. El periodista (nació en 1966 en Louisiana) ha alcanzado el reconocimiento gracias a su labor al frente de “CNN Tonight”, cargo que lleva realizando desde 2014. Además, ha obtenido grandes premios por su carrera en la comunicación, como fue un Emmy que ganó gracias a su cobertura acerca del VIH/SIDA en África. La lucha del periodista por esclarecer los hechos que amenazan a la sociedad ha sido constante durante su carrera y, ahora, su trabajo se está volviendo en determinante en las protestas realizadas en Minneapolis por el asesinato de George Floyd.

Anoche Lemon fue testigo de una de las entrevistas más desgarradoras desde que comenzaron los disturbios en Estados Unidos en contra del racismo. Conversó con el hermano de George Floyd, quien no pudo contener las lágrimas y explicó su perspectiva acerca de los disturbios. “La gente solo quiere justicia”, dijo, “continuarán marchando, pero les pido a todos que lo hagan pacíficamente, están actuando así porque quieren justicia”. Asimismo, el hermano de Floyd opinó que “los negros han sido asesinados durante mucho tiempo y la gente está cansada, los afroamericanos quieren defender lo que es correcto”.

El vídeo en que Floyd murió en directo es escalofriante. Ha conmocionado al mundo entero, hasta tal punto de poner al Presidente de los Estados Unidos en doble frente: el del Covid-19 y el de la lucha por hacer justicia al asesinato de Floyd. Sin embargo, parece que, si aún no hay vacuna para lo primero, tampoco parece haber antídoto para el racismo, pues aún no se ha realizado nada que compense la pérdida. En este sentido, Lemon aprovechó una de sus intervenciones en “CNN Tonight” para llamar la atención a los líderes de Hollywood por la inacción en medio de las protestas en todo el país, por la muerte de otro hombre negro desarmado bajo custodia policial.

Durante un emotivo monólogo, Lemon dijo “¿qué pasa con Hollywood? Está estrañamente silencioso”. En cuanto a las estrellas de cine, sean blancas o negras, el anfitrión del programa de la CNN continuó: “¿Por qué no están ayudando a estos jóvenes? Están parados solos en una plataforma al borde de un abismo”. “Sí, te estoy llamando, puedes estar enfadado conmigo, pero ve a la televisión o haz algo y ayuda a estos jóvenes, en lugar de sentarte en tus mansiones y no hacer nada. Ten un poco de valor moral y deja de preocuparte por tu reputación y tu marca”, denunció el periodista.

Lemon llamó a millonarios, líderes y estrellas a prestar su apoyo, influencia necesaria en una protesta donde la minoría, desgraciadamente, tiene las de perder. Aunque no es por falta de energía. Lemon señaló que Beyoncé había pedido justicia para Floyd en Instagram. “¿Tú no puedes?” preguntó a otras figuras célebres estadounidenses, “si no lo vas a hacer ahora, ¿cuándo? Deja de poner excusas”. Hasta ahora, Oprah Winfrey, Tyler Perry, Ariana Grande y Kendrick Sampson son algunos de los famosos americanos que se han pronunciado al respecto.