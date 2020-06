“Chernobyl” encabeza las nominaciones a los BAFTA televisivos

Los Bafta TV 2020 se habrían celebrado en primavera. Sin embargo, la crisis del coronavirus también afecto a esta celebración, que se vio obligada a posponer su entrega de premios. Según “The Hollywod Reporter”, los galardones se entregarán esta vez de manera insólita: la Academia de Televisión Británica anunciará a los ganadores online, el próximo 17 de julio. La de este año, aunque a distancia, ha sido una selección muy disputada: “Hemos tenido más de 500 participantes”, explicó Krishnendu Majumdar, presidente de BAFTA, a Reuters.

Con esto, ha sido “Chernobyl” (HBO) la serie que se ha coronado en las nominaciones: con un total de 14, ha igualado el récord histórico que el año pasado consiguió “Killing Eve” con su primera temporada. La ficción sobre el desastre nuclear ganó el Emmy y el Globo de Oro, por lo que triunfar en esta celebración sería un nuevo triunfo. Sus nominaciones incluyen al actor principal, Jared Harris, al actor de reparto, Stellan Skarsgard, y a Mejor Miniserie. Asimismo, “The Crown” también destaca: ha conseguido 7 nominaciones, seguida de “Giri/Hajiy” y “Fleabag”, con 6 cada una.

Mejor serie dramática

The Crown

The End Of The F***Ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji

Mejor serie internacional

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us

Mejor actor protagonista

Callum Turner (The Capture)

Jared Harris (Chernobyl)

Stephen Graham (The Virtues)

Takehiro Hira (Giri/Haji)

Mejor actriz protagonista

Glenda Jackson (Elizabeth Is Missing)

Jodie Comer (Killing Eve)

Samantha Morton (I Am Kirsty)

Suranne Jones (Gentleman Jack)

Mejor actor de reparto

Joe Absolom (A Confession)

Josh O’Connor (The Crown)

Stellan Skarsgard (Chernobyl)

Will Sharpe (Giri/Haji)

Mejor actriz de reparto

Helen Behan (The Virtues)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Jasmine Jobson (Top Boy)

Naomi Ackie (The End Of The F***Ing World)

Mejor actor de comedia

Guz Khan (Man Like Mobeen

Jamie Demetriou (Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa (Sex Education)

Youssef Kerkour (Home)

Mejor actriz de comedia

Gbemisola Ikumelo (Famalam)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Sarah Kendall (Frayed)

Sian Clifford (Fleabag)

Mejor miniserie

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

Mejor comedia

Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

Mejor drama

Brexit: The Uncivil War

Elizabeth Is Missing

The Left Behind

Responsible Child