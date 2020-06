BBC retira “Little Britain” por hacer un retrato polémico de personas negras

¿Hasta qué punto debemos separar entre realidad y ficción? Ayer Marta Kauffman, co creadora de “Friends” lamentaba la falta de diversidad con la que contaba la serie, comentarios que, si bien fueron secundados por algunos seguidores, también fueron criticados por otros. Estos últimos sostienen una teoría importante: además de que es una serie que se emitió entre 1994 y 2014, adaptada a su tiempo, hay que valorar las características inclusivas que sí demostró, así como que es una de las ficciones más exitosas de la historia. Sin embargo, esto parece no ser suficiente a una sociedad actual que, por hartazgo y sed de justicia, extrapola la angustia discriminatoria a todas las facetas de la realidad e, incluso, de la ficción.

Kauffman hacía estas declaraciones con ojos llorosos en plenas protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de un policía. Pero no ha sido la única rectificación en el mundo seriéfilo, sino que también se suma la BBC. En los últimos días, esta cadena ha cancelado la emisión o retirado de su catálogo producciones que, aunque emblemáticas, consideran que ya no son apropiadas por los tiempos que corren.

La BBC ha tomado la decisión de suprimir la comedia “Little Britain” de su servicio a la carta. Una serie que supuso todo un éxito en la televisión británica entre 2003 y 2006 y que reflejaba la vida en Reino Unido a través de personajes extremos y estereotipados. La ficción alcanzó tal repercusión que se convirtió en un formato de culto. Sin embargo, ahora es noticia no por un “reboot” o un regreso, sino porque la cadena pública británica lo ha retirado por tener “sketches” que practicaban el “blackface”.

Se conoce como “blackface” al hecho de que las personas blancas se pinten la cara para representar a personas negras, una práctica polémica y criticada por el público. “Hay una gran cantidad de programación histórica disponible en BBC iPlayer que revisamos regularmente”, ha explicado un portavoz de la cadena a “The Telegraph”, “los tiempos han cambiado desde que ‘Little Britain’ se emitió por primera vez, por lo que actualmente no está disponible”.

También Matt Lucas y David Walliams, creadores de la ficción, se han arrepentido de la misma manera que lo hizo Kauffman: “Si pudiera volver y hacer ‘Little Britain’ de nuevo, no haría esos chistes sobre travestis. No interpretaría personajes negros. Básicamente, no haría ese programa ahora. Molestaría a la gente. Hicimos un tipo de comedia más cruel que ahora”. Asimismo, aseguran que “no hubo malas intenciones”, sino que ellos “solo queríamos presumir sobre la diversidad de personas que podíamos interpretar”.