La creadora de “Friends” lamenta la falta de diversidad de la serie: “No hice lo suficiente”

Aunque ahora pueda chirriar en nuestros oídos, “Friends” no es una serie chapada a la antigua. Es decir, aún siendo partícipe y “víctima” de las costumbres de su época (se emitió entre 1994 y 2004), las historias de la ficción siempre se han basado en la tolerancia y la diversidad. Unos valores alejados de cualquier discriminación que la misma personalidad de sus protagonistas pueden demostrarlo. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y ahora, como prueba de que la serie sigue siendo un éxito aún con el paso de los años, ha sido la misma co creadora de “Friends” quien ha lamentado que sus decisiones no fueran todo lo inclusivas que nos gustara actualmente.

Los tiempos han cambiado y con ellos la sociedad. Desde el #MeToo a las protestas actuales por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, cada vez son más las injusticias que salen a la luz, desde las más pequeñas hasta las más internacionales. Y, por ello, aunque “Friends” continúe siendo la serie y opción preferida de miles de espectadores, ahora ha sido el turno de analizar qué pudo y no hizo la ficción. Marta Kauffman, cocreadora y productora ejecutiva de “Friends” durante una década y de “Grace & Frankie”, entre otras, ha explicado la falta de diversidad de la serie que se ha podido denunciar últimamente en una sesión en el ATX Festival 2020.

A comienzos de año, David Schwimmer (Ross en la serie) reconoció que el no necesitó que pasara el tiempo para darse cuenta de esta realidad: “Yo personalmente era muy consciente de la falta de diversidad que teníamos en la serie, por eso hice campaña durante años para que mi personaje tuviera citas con mujeres e otras razas”, explicó a “The Guardian”. De hecho, de sus primeras novias en la ficción es la asiático americana Julie y la afroamericana Charlie. “Eso ocurrió porque insistí en que pasara”, se defendió.

Asimismo, Lisa Kudrow (Phoebe), también explicó a “Sunday Times” que si la serie se rodase ahora “no sería un ‘casting’ de blancos”. Y Kauffman no es que lo niegue, sino que está de acuerdo a las confesiones de la actriz: “Solo desearía saber lo que sé ahora, hubiera tomado decisiones muy diferentes, no hice lo suficiente”. “Siempre hemos promovido la diversidad étnica de la gente en nuestra empresa, pero (en “Friends”) no hice lo suficiente y ahora todo lo que puedo pensar es ¿cómo puedo hacer mi serie de manera distinta? Eso es algo que me hubiese gustado saber cuando empecé a producir, pero también durante este último año”, declaró en el festival citado, donde no pudo reprimir las lágrimas.

Estas palabras han sido necesarias para reavivar un debate que ya ha surgido en ocasiones en las redes sociales. Si bien hay quienes continúan sosteniendo que la serie pudo haber hecho más de lo que hizo, también hay seguidores que salvaguardan la evidente adaptación de una ficción a sus tiempos. Éstos últimos defienden el hecho de que, aunque todos los protagonistas fueran blancos, sí hay otros temas que potencia la serie y que hay que poner en valor, como es el caso del empoderamiento de personajes como Rachel o de las parejas antes mencionadas de Ross. Al fin y al cabo, si una serie perdura en el tiempo con un fenómeno alrededor como es el caso de “Friends”, el éxito es prueba del reconocimiento, tanto antes como ahora, de los espectadores.

Hemos disfrutado de la magia de "El Príncipe de Bel Air" y de "Friends". Nunca nos habíamos planteado la falta de diversidad racial en las series hasta ahora.



Por favor, BASTA. pic.twitter.com/RpCHUjHc3I — Juan (@juanLR_r) June 9, 2020

Absurdo tras absurdo. La creadora de #Friends pide perdón por la falta de diversidad racial en la serie. ¡Algo hecho hace 30 años! La estupidez en estado puro 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/xjdHOdtzgW — ʍǟɖǟʍɛ ʟʊռǟȶɨƈ 🌛🌜 (@MadameLunatic) June 9, 2020