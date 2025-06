'Mindhunter' podría volver a Netflix, pero no como todos esperan

Los fans de 'Mindhunter' están de suerte, y es que la serie podría volver a Netflix, aunque no de la forma que todos esperan. Y es que uno de los protagonistas de la ficción, Holt McCallany, ha dejado entrever de que el director de la serie podría estar trabajando en una nueva idea para traerla de vuelta.

'Mindhunter' podría volver a Netflix

"Hace unos pocos meses tuve una reunión con David Fincher en su oficina y me dijo que existe la posibilidad de que podría regresar con tres películas de dos horas, pero creo que solo es una posibilidad", ha señalado al respecto el actor, quien ha encarnado al agente Bill Tench durante las dos temporadas emitidas entre 2017 y 2019.

Una de las escenas de la segunda temporada de «Mindhunter» durante un interrogatorio a un asesino larazon

Y aunque de momento se trata simplemente de una idea, parece que "hay guionistas trabajando en ello, pero David tiene que estar satisfecho con los guiones", explica McCallany. De este modo, él insiste en que no hay nada confirmado, aunque él no se niega a la posibilidad de volver al mundo de 'Mindhunter'. "Me dio un poco de esperanza en esa reunión, pero el Sol, la Luna y todas las estrellas tendrían que alinearse para que suceda", agrega al respecto.