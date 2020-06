Podríamos dividir “Operación Triunfo 2020” en dos etapas: antes del cierre de la Academia por la crisis del coronavirus y después de su reapertura. Estos dos meses sin que el programa se emitiera en La 1 ha servido como un toque de atención a todos aquellos que aprovechan cualquier movimiento para hacer una crítica. Como en otras ediciones, el principio de la edición estuvo marcado, en parte, por las numerosas polémicas que revolucionaron las redes sociales. Sin embargo, la vuelta con potencia y energía de los concursantes, los profesores y el equipo de “OT 2020” han servido como demostración de que el programa no es un “reality”, sino un “show” de música y talento.

En esta línea, Noemí Galera, directora de la Academia, agradece que “los 9 que volvieron lo hicieran con ganas de trabajar, porque era muy difícil después de toda la información que traían de fuera”. “Hay gente muy cansina, hay momentos en los que te cuesta echar el freno, es mucha intensidad cuando tampoco debería ser para tanto”, expresa la también directora de casting de Gestmusic. Y destaca que en “Operación Triunfo” “no estamos salvando vidas, sino haciendo un programa de entretenimiento con la mejor de las voluntades siempre”.

Una de las mayores polémicas que se produjeron en la edición vino de la mano de Estrella Morente, quien actuó en el plató del programa junto a Nia para interpretar su famosa canción “Volver”. La artista aprovechó su intervención para hacer un guiño a la tauromaquia antes de comenzar a cantar el tema, sin haber avisado previamente ni a Nia ni al programa, gesto que hizo arder a las redes sociales. Ahora, una vez haberse proclamado ganadora, ha sido la primera vez que Nia ha tenido la oportunidad de expresar cómo vivió el gesto de Morente.

“Cuando la conocí me pareció muy maja (Morente), pero me sorprendió que de repente comenzara a cantar otra canción”, explica la concursante. “Es verdad que ella me comentó que iba a hacer algo para calentar y le dije que no me importaba, pensaba que iba a hacer uno de sus quejíos, pero cuando empezó la canción era otra y yo me asusté, porque el flamenco no es lo mío y no estaba entendiendo nada”, expresa. “Cuando vi la que se formó dije, madre mía, porque no era el momento ni el lugar”.