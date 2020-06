“Desaparecidos”: El do de pecho que lucha contra la tragedia de miles de vecinos

En una pared, cientos de fotografías de personas desaparecidas. Cada una con sus nombres y apellidos, su familia, su vida y su tragedia. Delante de dicho muro impactante, una serie de mesas, con ordenadores, archivos repletos de páginas, teléfonos sonando y una serie de profesionales dispuestos a no descansar hasta descolgar una de esas fotografías. Así se presenta “Desaparecidos”, serie que se estrena hoy en Amazon Prime Video y que, a través de 13 capítulos de alrededor una hora y media de duración, pretende sobrecoger al espectador mientras le narra una de las historias más reales, cotidianas y dolorosas de nuestro alrededor.

La serie aborda la historia de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de policía que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central de la Policía Nacional. Afectada por la desaparición de su marido, encontrará en ese trabajo un lugar donde desprender su vocación junto al veterano inspector jefe Santiago Abad (Juan Echanove) y a sus compañeros y nueva familia: Rodrigo (Maxi Iglesias), Sebas (Chani Martín) y Azhar (Amanda Rios). En paralelo, dicha unidad cuenta con la ayuda profesional y emocional de Carmen (Elvira Mínguez), mujer fuerte y que busca incansable a su hijo desaparecido mientras dirige la ONG Ayuda Desaparecidos.

“Muy real”

Asegura Calvó que protagonizar “Desaparecidos” ha sido un antes y un después en su carrera, pues se trata de una historia “muy real” y ha realizado “una toma de conciencia en muchos sentidos de situaciones que me han impactado muchísimo”. Al respecto, Echanove está de acuerdo y lo argumenta: “En esta serie la coordenada de la realidad ha sido el campo de juego sobre el que hemos tenido que trazar todos nuestros personajes”. “Cuando te encuentras algo simbólico y estás interpretando a Shakespeare, estás haciendo a Shakespeare, pero cuando interpretas las emociones y sentimientos de tus vecinos, te das cuenta de que tienes que comportarte, hacer un trabajo de investigación, tanto en lo emocional como en lo procedimental”, explica el actor. Por tanto, se trata de una serie cuyo eje central es aquello que demanda tanto la sociedad como la televisión: ver a la realidad representada a través de la ficción.

Interpretan a policías cuya “labor rara vez les genera una satisfacción y que continuamente les tienen acostumbrados a vivir en la decepción, la ansiedad y la frustración, porque no aparecen todos los que buscan, y ellos necesitan encontrarlos a todos, no solo a una estadística”, apunta Echanove. En este sentido, tanto a la hora de hacer el guion como de enfrentarse a cada personaje, tuvieron la oportunidad de recibir el asesoramiento de Jota, de la Policía Nacional, y con Joaquín Amills, director de la asociación SOS Desaparecidos y padre de un desaparecido. Recuerda Mínguez “una primera comida en la que nos colocaron en el estado de los personajes”. “Empezamos a ver todo el respeto que era necesario para enfrentarnos a este proyecto y todo lo que conllevaría a nivel personal”, explica la actriz.

Una decisión familiar y legítima “Desaparecidos” muestra de manera fiel y frenética la pesadilla que cada año viven más de seis mil familias en España. A través del detalle y el respeto, la ficción traza las estrategias policiales, así como la montaña rusa emocional de las familias o la mediatización de los casos de múltiples maneras. En este sentido, opina Mínguez que es “la familia quien tiene que decidir qué tratamiento quiere hacer de la desaparición”. “El sensacionalismo puede a la información en estos asuntos”, continúa, “llevamos tantos meses trabajando en eso que creo que los medios actuando así no consiguen ningún objetivo, tiene que ser la propia familia la que tiene que decir dónde, cómo y de qué manera”. Además, ya no solo importa la decisión de las personas más cercanas a la víctima, sino que “la policía ya tiene muchas veces una idea de cómo manejarlo que alomejor puede ser favorable o no”, explica Iglesias.

“Muy serio”

“Es una de las antesalas más fuertes que he vivido a la hora de empezar un proyecto”, añade Iglesias, que interpreta a un policía que “al principio no está muy involucrado”, pero que termina volcándose en todos los aspectos. “Cuando Amills nos habló de cifras y, sobre todo, de vivencias… Había una energía de que teníamos una cosa entre manos muy seria, que sabíamos que teníamos que dar el do de pecho, demostrar lo más fiel posible cómo ocurren realmente estas situaciones, fue Bestial”, explica el actor. Calvó añade que “nos instruyó en cómo debíamos actuar en operativos y cómo debíamos tratar a los diferentes perfiles que puede haber en un caso de desaparición, no es lo mismo tratar a un hombre con alzhéimer que a un niño con autismo, cuando me lo explicaron me impactó”.

Con esta preparación y la conexión que muestran los actores ante y tras las cámaras, “Desaparecidos” promete embaucar al espectador por una gran historia. “Y luego está Maxi Iglesias, que es más policía que los propios policías”, asegura Echanove, a lo que Calvó se une afirmando que “Maxi sabe todo”. “Es por su implicación, es un perfeccionista como yo pocos he conocido”, dice Echanove. Asimismo, Calvó no duda a la hora de elogiar a su compañero: “Maxi, además de ser muy inteligente, es una persona muy curiosa que no se harta de saber, siempre está en constante búsqueda de cualquier cosa”. Ante esto, ambos concluyen asegurando que, al fin y al cabo, “la implicación ha sido de todos, hemos hecho un trabajo nítido”.