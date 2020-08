“El ala oeste de la Casa Blanca” vuelve... para apoyar a Biden

Pocas series son tan veneradas como “El ala oeste de la Casa Blanca”, que va entrar en la campaña electoral entre los candidatos, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Pero lo hará a su manera. Sí, quiere incentivar el voto entre los estadounidenses, pero se decanta por Biden, aunque no lo digan. La ficción creada por Aaron Sorkin grabará próximamente un capítulo de reencuentro que recreará uno de los episodios más celebrados: una representación de teatro en la que recuerdan un capítulo de la tercera temporada en la que el presidente (Charlie Sheen) y algunos de sus colaboradores juegan al ajedrez mientras barruntan a dónde irán los 42 votos de un pueblo insignificante de New Hampshire que siempre indica como irán los escrutinios en el estado. La obra se emitirá en HBO Max y hay una sorpresa: Michelle Obama participará en este revival. ¿En calidad de qué? Lo único que se sabe por ahora es que la esposa de Barack Obama espera con este programa impulsar el voto y quiere recaudar fondos para su proyecto “When We All Vote” (cuando todos votamos).

El espacio se emitirá días antes de la jornada electoral. Las temporadas completas se pueden ver en España en Amazon Prime Video