¿Por qué el pan es tan insípido? y ¿por qué están desapareciendo las abejas? Jalis te lo cuenta

Nuestra forma de vida está rompiendo las costuras de la Tierra desde hace décadas, aunque los humanos nos hemos puesto de perfil ante lo que ha ido ocurriendo. El resultado es que la naturaleza se ha tomado, de manera focalizada en distintos lugares, la justicia por su mano hasta que la pandemia global que vivimos –puede, es un posibilidad– nos ha abierto los ojos.

En este contexto, laSexta estrenará próximamente «Natural», un programa conducido por el reportero Jalis de la Serna que se presentó en el FesTVal de Vitoria. De la Serna estuvo acompañado por Mario López, director de antena y canales lineales de laSexta, y Luz Aldama, directora de programás de actualidad de Atresmedia. Ahí van algunos datos: 30 millones de gorriones han desaparecido en España en los últimos diez años. En los últimos tiempos, los jabalíes se adentran en pueblos y ciudades en busca de comida –como se pudo ver recientemente en una Barcelona desierta– y desde hace décadas alimentos como el tomate y el pan no saben a nada. Pero, da igual... aparentemente. «''Natural'' está por encima de las ideologías ya que en el presente y en los próximos años hay que ser verde. El agua va a ser un problema gravísimo en breve y no lo estamos viendo», comentó. Luz Aldama. Tras grabar el espacio, De la Serna lanzó una reflexión: «Es un programa muy honesto y que tiene mucho sentido porque lo que contamos nos afecta muy directamente porque lo que hacemos en el día a día afecta al medio ambiente y nos lo puede devolver de manera indeseada en los próximos años».

La realidad en España

Durante ocho episodios el espectador podrá acercarse a la realidad que se vive en España. Que los gorriones no campen a sus anchas por las ciudades; es más que estén condenados a su desaparición es un reflejo de lo que nos puede suceder porque la contaminación, la falta de espacios verdes y los edificios no están acogotando. La causa de la pérdida de sabor del tomate no es otra que nuestra prepotencia: para que no se pongan blandos se han cruzado variedades nacionales. ¿Y el pan, tan insípido? Si antes se dejaba fermentar un día, ahora en una hora ya está listo para comer, que no para degustar. Apenas reparamos en ello, pero cada vez hay menos abejas. Por contra, sube el número de orugas procesionarias, que están masacrando los pinares, y de medusas. Estas especies son un termómetro, ya que son muy sensibles al aumento de la temperatura del planeta. «Natural» llega para ponernos de frente ante una vida de cartón piedra.