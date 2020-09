Gloria Serra: “Que mi propio programa me enganche a mí es surrealista”

Este viernes comienza una nueva temporada de “Equipo de investigación” en laSexta y LA RAZÓN ha hablado con su presentadora, Gloria Serra, que junto con el equipo de programa y los temas tratados en sus reportajes, son los pilares fundamentales del éxito de este formato que está a punto de cumplir 10 exitosos años en el “prime time” de la cadena de actualidad por excelencia.

-¿Cuál es el secreto de “Equipo de investigación” para mantenerse 10 años en la parrilla"

-Los primeros sorprendidos somos nosotros, porque tú sabes además lo volátil que es el mundo de la televisión. Que ya cumplir, ya no te digo diez años, es que cumplir un año es un milagro. Contamos las temporadas de tres en tres meses... pues diez años son los que duró “Friends”. Es que lo piensas y dices “madre mía”, una serie de culto que ya fue un milagro que durara 10 temporadas son los que llevamos nosotros. A mí me da como un abismo mental. Entonces yo creo que el secreto ha sido encontrar ese estilo que creo que es indefinible, que es único, que lo hemos ido construyendo, además, pasito a pasito y que nos hace únicos. Además, ha atraído a gente que a lo mejor un reportaje pues normal no le hubiera atraído demasiado, pero hemos conseguido convertir los reportajes en pequeñas películas, en historias, en narraciones, que hace que la gente, que a veces me lo han comentado, lo hace en redes sociales. Te dice “ay, mira, este tema no me interesaba”, yo que sé, el aguacate, que recuerdo que hubo muchos chicos que decían “que tema más rollo” y luego dicen ah, “pues mira, me lo he tragado”. Y entonces ahí te sientes muy orgullosa porque sabes que lo hemos conseguido, no porque el tema le interese especialmente, sino porque lo hemos hecho digerible, entretenido, ameno y al final ha sido como una película, como una historia.

-Los espectadores reconocen eso de no ver el programa a propósito, pero quedarse enganchados delante de la tele

-¡Pero si es que me pasa a mí! Yo cuando vamos a hacer el programa, no te diré que lo tengo aburrido, pero casi, porque lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo hemos visto 23 veces, lo hemos cambiado 80, he grabado 30 versiones y ya llega un momento que estás como empachada, y a veces yo lo veo,para ver cómo ha quedado y tal. Incluso a veces es que me da pereza el tema en sí, pero por eso, porque lo hemos machacado mucho y lo empiezo a ver, y me lo acabo tragando entero. ¡Y es que me ha enganchado! Es, increíble. Que me enganche a mí ya es surrealista.

- En estos 10 años, ¿qué tema te ha resultado más espeluznante, cuál el más curioso y el más sorprendente?

-El más espeluznante sigue siendo, a pesar de que han pasado unos seis años o siete años, el de “Cabeza de cerdo”, el mayor traficante de mujeres de Europa. Me dejó y me sigue dejando el corazón encogido. Ese programa ya no lo puedo volver a ver, porque me sigue doliendo en el alma, porque sé que sigue ocurriendo. Él está en la cárcel, pero sus sucesores siguen estando ahí, explotando y tratando a estas pobres mujeres como si fueran carne.

El más curioso, desde el punto de vista negativo del término, ha sido toda la saga Ruiz Mateos. Hemos hecho cuatro reportajes en diez años de esta familia que empezó con el padre que seguía siendo genio y figura. Luego el padre con los hijos. Luego ya el declive último del padre, con los hijos casi engañando al padre, que ya era la repera de la estafa. Y luego uno de los hijos solos. Y dices “madre mía”, es increíble una saga familiar a la que, por cierto, aún muchos ciudadanos defienden, que quizá es lo más impactante de todo.

Luego el más curioso fue uno muy, muy absurdo que yo pensé: “La gente nos va a decir que somos un poco locos”, que dedicamos al champú de caballo, que este programa surgió de un fenómeno de consumo, entonces no hacíamos tantos temas de consumo nosotros. Surgió de una conversación de cafelito entre nosotros, de una compañera que dijo “pues yo me pongo el champú de caballo”. Y entonces, de esa chorrada, que generó una discusión allí, y alguien dijo, “vamos a mirar este tema”. Y luego vimos que había allí un fenómeno de consumo insólito. Y luego, por supuesto, como siempre pasa cuando hay algo que se vende mucho, pues los estafadores de turno. Lo hicimos, y dije “nos vamos a pegar un leñazo por este tema”, porque la gente va a decir que nos hemos flipado, pero funcionó como un tiro.

-¿Es inevitable que se te note en el tono de voz cuando un tema te indigna?

-Sí, de hecho me tengo que frenar porque no soporto a la gente que abusa de algunas situaciones. Por ejemplo, recuerdo otro tema que elegimos, por cierto, en el que estaba implicado el que luego hicimos otro reportaje por haber asesinado a un español en Tailandia. Ahora recientemente le han anulado la condena a muerte por cadena perpetua. Parece que le van a dejar viajar a España. Que era una gente, que se dedicaba a estafar ancianos y quitarles su piso con la connivencia de un notario. A mí este tema me puso.. de verdad no te lo puedes imaginar... Vienen estos dos mañnacidos y les quitan lo único que tienen que es su piso y les dejen en la calle estafados.. pués sí, se me nota.