Un "por el culo te la hinco" se estrella contra un "no creo" en la cita más incomoda del First Dates de este jueves

El programa de citas de Cuatro volvió a demostrar que el amor no siempre surge a primera vista. José Luis, un agricultor albaceteño de 54 años, vivió una de las experiencias más tensas del formato al conocer a Rafa, un limpiador valenciano de 58.

La cita comenzó con mal pie cuando ambos mostraron su decepción al verse. "No me ha gustado ni su forma de vestir ni su físico ni su cara. Nada", confesó José Luis a las cámaras. Rafa coincidía en la falta de atracción: "De cara no me pone. ¡Hasta se parece a un primo mío!", afirmó, dejando claro que no habría conexión posible.

"A mí los bisexuales no me gustan y que tenga hijos menos aún"

La situación empeoró cuando salió a relucir el pasado de José Luis como padre divorciado. El momento más surrealista llegó cuando, al hablar de edades, Rafa soltó un "Por el culo te la hinco. Es un decir", recibiendo como respuesta un seco "No creo, lo mío no es un decir" por parte de José Luis.

Lo que comenzó como un encuentro formal terminó siendo una sucesión de silencios incómodos y miradas esquivas. "Desde que entró por la puerta no hubo chispa", admitió José Luis, mientras Rafa reconocía haberse sentido "muy incómodo" en varios momentos.