Marta López vuelve a Telecinco entre enemigos

Perdón y cuenta nueva. Telecinco readmite a Marta López, semanas después de prescindir de sus servicios por “su irresponsabilidad con respecto al coronavirus”, y la veremos en los próximos días volviendo a sus colaboraciones en “Sálvame” y “Ya es mediodía”.

Pero lo hará rodeada de “enemigos” como Lydia Lozano y Víctor Sandoval, quienes le recriminaron anoche en el “Deluxe” su actitud. El primero fue duro y contundente: “por gente como Marta ha muerto mi madre, eres una irresponsable”, y le reprochó “la soberbia con que se presenta hoy en el plató”. Por su parte, Lydia la cuestionó porque “no me llamaste para decirme que no sufrías la enfermedad, y estaba muy preocupada”. La relación entre ambas no es buena, y Marta le contesto que “no se merecía esa llamada”.

López se quejó de que “se me ha juzgado y criticado. Di falso positivo, nunca sufrí el virus. No me despidieron, prescindieron de mis servicios, pensaron que había salido a la calle con positivo...”. Ante el malentendido, Telecinco decide dar una segunda oportunidad a la tertuliana y contar con ella de nuevo. Pero sabe que tiene al enemigo en casa.