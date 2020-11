El thriller «Baghdad Central», la guerra de Irak desde otro punto de vista

El aclamado thriller narrado desde el punto de vista iraquí, «Baghdad Central», llega hoy a Movistar+. Se trata de una miniserie de seis episodios dirigida por Alice Troughton (‘Doctor Who’, ‘Torchwood’), con guion de Stephen Butchard (‘The Last Kingdom’, ‘House of Saddam’). El reparto está encabezado por Waleed Zuaiter, cuyo trabajo ha sido celebrado por la crítica.

La serie está basada en el superventas de Elliot Colla y ya ha sido nominada a los premios Rose d’Or, que se darán a conocer el próximo 9 de diciembre.

Cada lunes se emitirá un nuevo episodio de «Baghdad Central», que es un thriller trepidante ambientado en las ruinas de una ciudad derrotada, Bagdad, y que nos brinda un punto de vista distinto sobre una historia que creemos conocer y dará que pensar.

Una trama que engancha

El punto de partida es el mes de noviembre de 2003. Bagdad está ocupada por las fuerzas de la coalición liderada por EE UU, pero la disolución de las estructuras del ‘establishment’ iraquí tras la invasión significa que no existe ley alguna. Esto abre muchas oportunidades para quien tenga pocos escrúpulos en lo político y en lo mercantil. En medio de este caos está Khafaji (Waleed Zuaiter): un ex policía iraquí, que lo ha perdido todo y que lucha a diario por sobrevivir junto a su hija Mrouj, gravemente enferma. Cuando su hija mayor Sawsan desaparece, Khafaji emprende una búsqueda desesperada. Pronto descubrirá que Sawsan y sus dos amigas han llevado una peligrosa doble vida. Khafaji aprovechará la ocasión que se le brinda de colaborar con las fuerzas de ocupación para averiguar dónde está. Aún no lo sabe, pero está a punto de entrar en las tripas de una Bagdad que no conoce.

Waleed Zuaiter (‘Objetivo: Londres’, ‘Los hombres que miraban fijamente a las cabras’, ‘Altered Carbon’) interpreta a Musin al-Khafaji, el padre de familia y ex policía que protagoniza la trama.