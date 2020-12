Antonio Banderas y María Casado buscan la excelencia en “Escenas en Blanco & Negro” para Amazon Prime

Sin duda se trata de un gran trabajo coral, como siempre había querido Antonio Banderas. Durante la presentación del programa que dirige y presenta junto a María Casado, “Escenas en Blanco & Negro” para Amazon Prime, el actor malagueño relató de primera mano que el proyecto había empezado con una llamada de teléfono. “Estaba en un zoom con amigos y veo la noticia de que María salía de RTVE y la llamo”. Así es el inicio de este sueño de Banderas en busca de la excelencia”.

“Me llama Antonio Banderas, ‘‘María, ¿cómo estás?, ¿qué ha pasado?” Me dice que me llama en cinco minutos y pienso, “este no me va a llamar” y tardé cinco segundos en decirle que sí, porque yo no estaba en la idea original, pero su ilusión es contagiosa y saca lo mejor de los que estamos alrededor”, matiza la periodista antes de asegurar que no tardó en irse de Madrid a Málaga.

Esta mañana, el periodista Alberto Rey presentó a los dos encargados del proyecto y a Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content en España, presentaron “Escenas en Blanco y Negro” que se estrenará el próximo 15 de diciembre y que son siete programas “íntimos” en los que Banderas y Casado entrevistan y comparten confidencias con Vanesa Martín, Pablo Alborán, Pasión Vega, Pablo López, David Bisbal, Rozalén y el propio actor.

El nuevo proyecto del actor malagueño es el primero de Teatro Soho Televisión, la productora que ha creado junto a María Casado en primavera. Afirmó que están creando un espacio televisivo «en busca de la excelencia». Los episodios que se grabaron en verano tienen como escenario el propio Teatro Soho. De hecho Banderas siempre tuvo en mente el teatro para realizar el programa, y con el confinamiento aceleró los planes del nuevo proyecto.