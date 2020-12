Antena 3 consolida su liderazgo en el «prime time»

El dicho popular «en terminando noviembre, quien no sembró, que no siembre», podría referirse perfectamente a la televisión actual. El duro trabajo de las cadenas nacionales para satisfacer a los espectadores durante este año 2020 ha ido dando sus frutos cada mes, afianzando a sus espectadores, con resultados más que satisfactorios como es el caso del grupo Atresmedia y sus cadenas. La apuesta por la información contrastada en tiempos de pandemia, el mantenimiento de unos estándares de calidad en las ficciones nacionales y extranjeras y, por supuesto, las cotas más altas de exigencia en los mejores formatos de entretenimiento han desembocado en que Atresmedia TV ha finalizado noviembre con una audiencia del 26,9% de cuota de pantalla subiendo al 27,3% en «prime time», donde lidera de forma absoluta por tercer mes consecutivo igualando su mejor dato desde marzo de 2019. Antena 3 también está de enhorabuena, puesto que sus informativos y programas de actualidad junto a los mejores talent y concursos han llevado a la cadena a firmar su mejor noviembre desde 2016, y con un crecimiento interanual de 1,9 puntos. Por su parte, laSexta encadena 29 victorias seguidas sobre su rival y Nova se afianza como la temática líder tras seis meses en la cresta de la ola.

La franja estelar, o «prime time», también es una de las más exigentes, puesto que abarca a un montón de espectadores de distintas edades y gustos y resulta muy difícil destacar en ella y crecer dentro de ella. Pero Atresmedia le tiene cogida la medida y si respecto a noviembre de 2019 ha crecido 1,5 puntos, en el target comercial es una de sus franjas más fuertes, con un 28,1%. En el resto de horarios, lidera la sobremesa junto con la mañana de laborables y también de lunes a viernes con un 28,8%.

Informativos de referencia

Por cadenas, Antena 3 igualó su mejor dato desde febrero de 2019 y anota su mejor noviembre en 4 años y es la única cadena que crece respecto al año pasado (+1,9 puntos). El «prime time» también es terreno abonado y por cuarto mes consecutivo lidera la franja con un 14,6% y en el target comercial anota un 14,4%. Cada día una media de más de 15,5 millones de espectadores pasan por la cadena y triunfa en todos los formatos. Los informativos de Antena 3 Noticias llevan 11 meses como los más vistos (17,8% en noviembre) destacando en las franjas de sobremesa y noche y fin de semana. La segunda edición, presentada por Vicente Vallés (18,2% de «share» y más de tres millones de espectadores, sigue por segundo mes como el informativo y lo más visto a diario, mientras que Noticias 1 suma ya 34 meses de liderazgo en la sobremesa. En entretenimiento, «Pasapalabra» ha superado su máximo histórico (19,6% y 2.875.000 espectadores) y «El Hormiguero 3.0» se sigue superando y noviembre ha sido su mes más visto de toda la temporada (15,6% y 2.727.000 y a +4,2 puntos de su competidor en noviembre). Cabe destacar las cifras que ha obtenido «Mask Singer», que irrumpió como el mejor estreno de entretenimiento en 8 años y anotó este mes pasado 3 millones de espectadores y un 24% de cuota (a +9,1 puntos de su rival). Las series «Mujer» (más de 2,1 millones de espectadores), «Amar es para siempre», ficción diaria más vista y «La Valla», la mas seguida en diferido, son bastiones de su liderazgo serial.

Por su parte, laSexta (7%) suma 29 meses consecutivos de dominio sobre su rival y vuelve a ganarle también en «prime time» (6,1% vs 5,5%), así como en target comercial, tanto en el total día (8,4% vs 5,9%) como en la franja estelar (7,3% vs 6,5%). La Mañana es su franja más fuerte, especialmente de lunes a viernes (13,8%) con el espacio de actualidad «Al Rojo Vivo» (14,7% de cuota), como el programa de debate político líder, y «Aruser@s» en un nuevo máximo histórico. «El Intermedio» vuelve a crecer hasta su mejor dato en cinco meses y es lo más visto a diario de la cadena, mientras que «Salvados» lo más visto del mes. «Zapeando», «Jugones» y «Más Vale Tarde» siguen muy por delante de su rival.