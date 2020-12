«Alba», la serie que retorcerá las conciencias

Alba es una mujer que ha sido violada. Sí, violada por un grupo de hombres. En manada. El tema es tan corrosivo como voraz la memoria para traernos ejemplos a la cabeza antes de haber acabado de leer la primera frase. «Alba» es la serie que prepara Antena 3 para su prime time. Su gran apuesta de 13 capítulos que amenaza con remover conciencias y posicionarnos a uno y otro lado de los prejuicios. ¿Qué hacemos cuando nos parten en dos los estereotipos? «Estamos hablando de la violación grupal de una chica, de Alba y de cómo hacen que su vida y también la de ellos cambie por completo. De pronto, todo el castillo se va a la mierda y se ponen en juego muchas clases de argumentos y posturas. Está claro que viene en el momento justo, porque a todos nos es fácil encontrar referencias en la cabeza, con lo que el espectador va a conectar rápido porque es un tema sensible y en cuanto lo lanzas, ya con el titular, la cabeza tiende a posicionarte por la víctima, como debe ser», dice Álvaro Rico, que forma parte del reparto.

Elenco de actores

Un elenco de actores que encabeza Elena Rivera, que interpreta a Alba y en el que también participan Eric Masip, Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Tito Valverde o Pepa Gracia, entre otros.

«Alba» es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV, cuyas grabaciones han empezado en junio bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias y está inspirada en la exitosa ‘Fatmagül’. El punto de partida es la violación múltiple de una joven que luchará contra la rica y poderosa familia de sus agresores por hacer justicia. El rodaje se está llevando a cabo en las localizaciones de Madrid y la Costa Blanca y está previsto que acabe este mes de diciembre.

Un tipo de éxito

Jacobo es el personaje que interpreta Álvaro Rico y en este caso no es uno más. Tiene una carga emocional tremenda, porque es el líder de la manada que lleva a cabo esa agresión. «No quieres empatizar con él, porque es el tipo de personaje que se juzga, pero sí te planteas qué estamos haciendo mal, qué está pasando, qué falla en la educación o en la sociedad para que haya hombres que se sientan con el poder de hacer algo así, porque el conflicto viene cuando te das cuenta de que son chicos normales que lo tienen todo. No son personas con carencias afectivas que están en la calle o que les veas trastornados. No. Están dirigiendo una empresa y ricos, tienen dinero, lo tienen todo, entonces... Algo está fallando, ¿no?», mantiene el actor.

Un gran desafío

Hacer de ese líder de la manada que protagoniza una violación grupal a Alba está siendo un «desafío» dice el intérprete: «Como actor es complejo porque tienes que aprender a no juzgarlo porque desde Álvaro Rico quieres que personajes así no existan. No quería hacer un Jacobo maquiavélico, loco, que igual que viola, mata, sino un chico que es capaz de estar con su familia, ser un líder, pero de repente tiene un instinto animal y que sale de fiesta, se excita y no es capaz de controlarse. Ahí es donde había que construir el personaje. Cuando te sientes a ver la serie es posible que me odies, pero también que no me veas venir y lo peor es que esas personas están en la calle. El gran debate es qué estamos haciendo mal para que esto ocurra», afirma Rico.

Rodaje en tiempos de Covid

Un rodaje que está previsto que acabe este mes y que se ha llevado a cabo íntegramente bajo las medidas sanitarias de la Covid-19. «Nos adaptamos porque no queda otra, pero es un rollo. Ahora hacemos todas las tomas con mascarilla hasta que dan al motor. Así todos los ensayos y no ves qué está haciendo el otro, no ves la cara, y eso es necesario para actuar. No sabes qué es lo que está pasando hasta que llega la hora de la verdad, pero no queda otra que tirar con esta nueva normalidad hasta que haya otra», dice el actor, que atiende la llamada de LA RAZÓN en pleno rodaje.