Nos acercamos a la noche más mágica del año y se nota. Patricia Pardo se encontraba tan tranquila al frente del programa y en la sección de actualidad en sustitución estos días de Ana Rosa Quintana cuando ha recibido una sopresa a modo de regalo de sus majestados los Reyes.

“No me lo puedo creer, ¡te voy a matar!”, exclamaba con rapidez Patricia, llevándose las manos a la cara para cubrir sus lágrimas. Al otro lado de la pantalla aparecían su hermana y su sobrino, que además es su ahijado: “Fíjate que yo sabía que pasaba algo, porque veía a nuestro director hacer unas cosas raras y sabía que algo sucedía”, explicaba intentando recuperar la compostura, a pesar de que no le resultaba fácil.

Fue entonces cuando su hermana aprovechó para recordarle las palabras de sus propia madre durante estas navidades: “Recuerda lo que dice mamá, que prefiere poder ver a sus hijos y nietos el resto del tiempo y no durante esta Navidad. Es más importante que pueda seguir viéndonos luego. Bueno, nosotros al menos ya te vemos todos los días”.

Visiblemente emocionada, la periodista le reconocía a su hermana la sorpresa ya que decía que es tremendamente vergonzosa: “No me puedo creer que estéis aquí, mi hermana es la persona más tímida sobre la faz de la tierra. Yo soy tímida, pero ella lo es más. ¡Me voy a morir te lo juro!”.

“Os quiero muchísimo y estoy deseando veros. Es que a mi hermana no la veo desde junio. Mamá tiene que estar en casa desmayada”, apuntó, mientras admitía que no era capaz de continuar: “Ahora os quería preguntar a los colaboradores qué le habíais pedido a los Reyes, pero no puedo, menos mal que ya llega Joaquín Prat para el ‘club social”, concluyó al despedir a su familia.