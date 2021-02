Pablo Motos da negativo en Covid y estará esta noche en “El hormiguero 3.0″

Pablo Motos faltó ayer, por primera vez en 15 años a su programa de Antena 3 de “El Hormiguero 3.0″ al recibir una de esas llamadas que a todos atemoriza y que pone en alerta y dice: “has estado en contacto con un positivo en Covid-19″. Y todo cambia. Eso es lo que le pasó en la tarde de ayer a Pablo Motos. Y todo cambió. Preparado para comenzar la semana en su programa de éxito y atender a Maluma, tuvo que encender los sistemas de alerta y recurrir a Nuria Roca para que se hiciera cargo del programa. Por primera vez en la historia. Ni una gripe, ni las distintas operaciones a las que se ha sometido con el doctor Villamor ni la muerte de su querida madre.

Durante la pandemia

Noche tras noche hemos podido ver a Pablo Motos en el programa, aun cuando el mundo se paró, España cerró sus puertas y nos metieron a todos en casa, “El Hormiguero 3.0″ fue faro de luz noche tras noche.

Ayer se sometió a un test de antígenos que dio negativo, pero aun así por protocolo y seguridad, para no exponer a los demás, tuvo que irse a casa, como él mismo contó en el programa. “Ha venido el médico del programa y mañana sabré si estoy positivo o no. El test de antígenos ha dado negativo, pero me han llamado para decirme que he estado en contacto con un positivo y me he tenido que ir para no poner en riesgo a nadie”, al que entró por una videollamada.

24 horas después ya se sabe el resultado de la PCR a la que se sometió y es negativo. Esta noche Pablo Motos vuelve a “El Hormiguero 3.0″ con la visita de Susanna Griso. El espectáculo está asegurado. Una vez más.