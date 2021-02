Con poco margen de maniobra, sin saberlo, la colaboradora del programa y amiga de Pablo Motos tuvo que ejercer de presentadora del formato estrella de Antena 3, “El hormiguero 3.0″ al faltar Pablo por primera vez en 15 años. Se dice pronto. Ni operaciones ni el más amplio abanico de lo imprevisible pudo con Motos, hasta que llegó la pandemia de la Covid-19.

“Estoy fenomenal pero me rallo enseguida”, dijo Pablo. “Ha venido el médico del programa y mañana sabré si estoy positivo o no. El test de antígenos ha dado negativo, pero me han llamado para decirme que he estado en contacto con un positivo y me he tenido que ir para no poner en riesgo a nadie”, dijo en la videollamada con la que entró en el programa.

“Llevo 15 años sin fallar al programa y me duele en el alma. De repente le he tenido que decir, oye que me voy, con Maluma... El programa ha quedado sensacional y estoy aquí medio muerto de envidia y medio muerto de miedo. Si mañana no estoy, Nuria tienes a Susanna Griso”.

“Dijimos en el programa cuando vino Nati Peluso que me encantaba el coulant de dulce de leche y ahora mismo tengo en mi casa 35. Si estoy malo alguna alegría me tengo que dar”, remató en su intervención en el programa en versión digital con videollamada.

Un poquito tuvo que subir Nuria Roca la silla del habitual presentador, que confesó sus comentarios antes de comenzar el programa, ya entre risas con las hormigas: “Me late tanto el corazón que se me va a salir una teta”. No era para menos.