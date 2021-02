Vuelve Ruben a ‘La Isla de las Tentaciones’, el soltero con el que Fani fue infiel a Christofer

La tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ contará con la llegada de un tentador y una tentadora VIP a ‘Villa Montaña’ y ‘Villa Playa’. En la noche de ayer, durante el Debate, se desveló que Ruben Sánchez, quien se hizo famoso en la primera edición por su idilio amoroso en el programa con Fani Carbajo, será el tentador VIP de ‘Villa Montaña’.

El programa ha decidido hacer algo similar que en la pasada edición, cuando entraron como solteros Oscar y Andrea más o menos transcurrida la mitad del concurso. Los votos de la audiencia decantaron cuál de las dos identidades se desvelaba primero que, en este caso, era la de Rubén. “Muy buenas chicos. Deciros que sí, soy uno de los tentadores VIP de este año en La Isla de las Tentaciones. La vamos a liar muy parda”, dijo en un vídeo emitido durante el Debate.

La reacción de Fani al conocer la noticia de Rubén

A Fani no le gustó nada esta noticia, eso quedó reflejado en su rostro. El paso de Rubén en la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ será recordado por su capítulo de amor con la pareja de Christofer, aunque finalmente frustrado en la hoguera final después de que Rubén decidiera marcharse solo.

El tentador tomó aquella decisión argumentando que si lo que tuvieron en la isla ocurrió tras una relación de siete años con Christofer, por qué fuera no podía pasarle también con él. Aquello parece que aún molesta a Fani, por lo que tras conocerse la noticia en la noche de ayer, le acusó de ser un “hipócrita”.

“Él me dejó en la última hoguera porque dijo que no podía estar con una chica que había sido infiel. ¿Para qué vuelve entonces? A mi me dejó para ponerse medallitas. Él aprovechó un momento en el que yo estaba muy débil”, afirmó.

La historia de Fani y Rubén será recordado principalmente por el famoso grito soltó Christofer tras ver las imágenes en las se observaba lo bien que fraguaba la relación entre ambos: “¡¡Estefanía!!”.