Incluso ahora, sin festivales ni conciertos multitudinarios ni galas ni giras, los músicos se solidarizan con la desgracia, con la tragedia humana. Zahara, junto con el equipo de Movistar+ se ha ido de viaje por cuatro rincones de España devastados recientemente por la fuerza de la naturaleza, la crisis medioambiental o la despoblación. En cuatro capítulos, cada uno dedicado a una localidad distinta, la cantautora conversa con víctimas y damnificados. «No queríamos una entrevistadora», justifica Jorge Ortiz (Gerente de contenidos de Movistar+) la elección de la cantante como conductora del programa. Además, ha recordado que la artista ya había colaborado con ellos en otros programas musicales. Juntos repasan los incendios que arrasaron Galicia, inundaciones, la crisis medioambiental del Mar Menor, la despoblación rural en Teruel o el amor por las raíces que Zahara siente con su Úbeda natal: «Adoro pasear por sus calles con mi hijo e inventarme historias para él».

Y es que el compromiso de Movistar+ con la música y el reporterismo viene de lejos. De hecho, en la presentación de «Una historia una canción», definían este nuevo programa como una mezcla entre «Radio Gaga», y «Canciones que cambiaron el mundo». Se reúne en una misma producción el compromiso social con la cultura musical. La artista jienense, tras escuchar el relato de los habitantes de cada región, dedicará una canción a cambio de sus testimonios. «Toda España se merece tener voz», recordaba el integrante murciano de Viva Suecia, Rafa Val, que participa en uno de los cuatro programas. Precisamente, Movistar se ha propuesto «descentralizar la música, dando la oportunidad a cualquier localidad de disfrutar de la música en directo, incluso en pandemia». Porque aunque no lo parezca, con mascarilla la música no se siente igual.

«Que una chica de Úbeda cante una canción en catalán a un murciano es la cumbre de la convivencia intercultural»

Zahara, durante el rodaje del programa

Cada capítulo concluirá con un concierto de clausura. «A pesar de todo el protocolo sanitario lo disfruté como nunca. Llevaba mucho tiempo sin cantarle a otra persona que no fuese mi hijo», quien es responsable de la customización de la guitarra de Zahara. Además, la distancia social hizo que la impotencia por no abrazar a la gente se transformase en emoción acumulada en su voz. «Al no ser periodista, no estaba acostumbrada a escuchar historias tan humanas. Empatizaba a lo bestia con todo». En su Úbeda natal, entre los suyos, Zahara tuvo la oportunidad de presentar su nueva banda «Juno», que conforma junto a Martí Perarnau.

Zahara, en solo cuatro programas, llega a cantar hasta en tres idiomas distintos, español, inglés y catalán, que aprendió durante su etapa en Barcelona. «Que una chica de Úbeda cante una canción en catalán a un murciano fue la cumbre de la convivencia intercultural», se ríe la artista. «Nuestra idea era justo esa. Dar una visión global de España a través de experiencias locales», concluye el director del programa. Zahara, por su parte, resume esta vivencia como «la televisión que me gusta, donde puedo ser yo misma». Guitarra al hombro llegará a Nigrán (Pontevedra), Los Alcázares (Murcia), Cuevas de Cañart (Teruel) y Úbeda (Jaén). Allí, la cantante y compositora encontrará historias emocionantes, bellas y también duras que reflejan realidades que no salen en los informativos. La «posnoticia», la realidad que permanece cuando termina lo mediático.